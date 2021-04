Attack On Titan: les fans ont souhaité à Gabi un terrible anniversaire

Peut-être qu’il n’y a pas eu de nouveau personnage plus détesté dans la saison quatre de L’attaque des Titans Quoi Gabi, le soldat Marley qui se bat pour hériter du pouvoir de l’un des Shifting Nine Titans, et étant son anniversaire, les fans de la franchise n’avaient pas peur de partager leurs sentiments pour le personnage responsable de la mort de Sasha.

Avec le dernier épisode de la première moitié de la quatrième saison, Gabi est vue pour la dernière fois à côté de la Titan cargo, Pieck, alors que les armées de Marley descendent sur Eren Jaeger et l’armée des Fils de Ymir.

Gabi n’est pas aimée par de nombreux fans d’Attack On Titan, en partie grâce à un tir qui a entraîné la disparition du personnage préféré des fans Sasha, bien que sa personnalité rigide et son adhésion à la haine Eldiens ils ont également contribué à façonner l’opinion de nombreux téléspectateurs.

Si ce n’était pas pour elle, nous souhaiterions toujours un joyeux anniversaire à Sasha chaque année … – Les tripes (@globbbbb)

14 avril 2021





Avec Falco essayant de refroidir Gabi à tout moment, devant parfois empêcher le jeune soldat d’assassiner plus de quelques civils innocents, le guerrier marleyien en formation jouera un rôle plus important dans l’anime alors que la série continue sa marche vers sa finir.