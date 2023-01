Playtime of Hogwarts Legacy : vous êtes occupé jusqu’à 100 heures

On sait maintenant avec quelle approximation temps de jeu nous le faisons dans le jeu de rôle L’héritage de Poudlard Arriver à faire. De plus, les développeurs responsables ont révélé qu’il environ 150 missions dans le jeu donnera de ceux sur 100 quêtes secondaires sont cependant plus ou moins vaguement liés à l’intrigue. Donc, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez passer pas mal de temps avec le titre.

Combien de temps dure le jeu Hogwarts Legacy ?

De nombreux fans se demandent depuis longtemps combien de temps il leur faudra pour jouer au nouveau RPG Logiciel d’avalanche et Éditeur Warner Bros. jouer à travers. un fuir selon cette question a finalement été répondu. Pour certains, la réponse peut sembler gratifiante, pour d’autres, elle peut être décevante.

D’après l’informateur, tu vas être moyen environ 35 heures besoin de mourir quête principale de l’héritage de Poudlard. une course avec toutes les quêtes secondaires et objets de collection sera environ 70 heures profiter de. Bien sûr, le temps de jeu réel variera et dépendra du style de jeu, mais les 35 heures de jeu pour l’histoire principale semblent précieuses pour beaucoup.

Voulez-vous vraiment voir tous les coins de l’immense château et aussi tous les endroits sur la grande carte voulez explorer, vous devriez être sur la route pendant 100 heures, selon le développeur.

150 missions vous attendent

Selon les développeurs, dans « Hogwarts Legacy », vous pouvez vous attendre à 150 quêtes, dont environ les deux tiers sont des quêtes secondaires. Ces petites tâches sont vaguement liées à l’histoire et aux missions principales et peuvent être abordées dans n’importe quel ordre.

Près de 100 puzzles Merlin

Vous voyez que c’est dans le Monde magique il y a tellement à faire. Comme le révèle la fuite, il près de 100 puzzles Merlin donner qui veulent être résolus. Pour cela, les joueurs doivent non seulement avoir de la puissance cérébrale, mais aussi tous les sorts utiliser dans leur répertoire.

Vous avez probablement beaucoup à faire dans Hogwarts Legacy. ©Warner Bros.

Trois écoles ont leur propre quête

Le nombre de quêtes secondaires n’est pas encore connu, juste qu’il y a « beaucoup » sont. Mais on sait que trois missions annexes donnera ça lié à l’histoire principale sont. Cependant, vous ne pouvez en découvrir qu’un seul par partie. C’est censé être environ missions spéciales acte, le jeu se termine par leurs appartenant à un bâtiment scolaire pour obtenir.

Mais d’après la fuite seules trois des maisons ont leur propre quête secondaire. Seule Gryffondor, Poufsouffle et Serpentard recevront leur propre quête – Serdaigle ne devrait rien avoir. Cependant, la raison de ceci n’est pas connue.

Il a également été révélé que dans l’une de ces quêtes secondaires, la prison des sorciers Azkaban peut être visité. Et apparemment il peut Sorts Avada Kedavra être appris uniquement via une quête secondaire qui après avoir terminé l’histoire principale devient disponible.

A quand la sortie ?

Hogwarts Legacy sortira le 10 février 2023 pour le PS5, Xbox série X/S et le ordinateur personnel. Ceux qui Édition Digitale Deluxe précommandez, recevez 3 jours d’accès anticipé au jeuainsi que quelques objets exclusifs dans le jeuqui ne serviront que de cosmétiques.

A part cela, le Version PlayStation du contenu exclusif. les Sorties pour la PS4, Xbox One et le Commutateur Nintendo sera à un moment ultérieur suivre cette année.