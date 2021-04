À partir de la semaine prochaine, vous pouvez également déverrouiller l’iPhone avec le masque: voici comment

Le prochain grand mise à jour de l’iPhone et de l’iPad est prévu pour l’automne, mais déjà la semaine prochaine les deux appareils Apple seront mis à jour avec un autre progiciel, qui portera les versions iOS et iPadOS au numéro 14.5 et qui comprend au moins deux innovations importantes. Le premier est un nouveau système de gestion de la confidentialité qui empêche les applications de profiler les utilisateurs sans leur consentement; les seconds sont algorithmes de reconnaissance faciale revisités, qui permettent aux smartphones et tablettes de se déverrouiller même lorsque le propriétaire porte un masque.

Face ID sur l’inclinaison

Parmi les nouveautés les plus attendues d’iOS 14.5 et de son homologue tablette iPadOS 14.5, on trouve des algorithmes plus raffinés dédiés au système d’identification faciale Face ID. En fait, depuis un an maintenant, la technologie a empêché de nombreux utilisateurs de déverrouiller téléphones et tablettes, en raison de l’utilisation de masques faciaux qui, ces derniers mois, s’est imposé comme une mesure pour contenir la pandémie de coronavirus. Le système fonctionne en mémorisant les caractéristiques des utilisateurs et en les comparant à des scans tridimensionnels qui sont effectués en temps réel lorsque vous essayez d’accéder aux gadgets: si dans cette phase la moitié du visage est couvert par une barrière, FaceID ne peut pas reconnaître qui est derrière et bloque l’accès.

La nouveauté d’iOS et d’iPadOS 14.5

L’utilisation de l’iPhone et de l’iPad est toujours restée possible: lorsque Face ID ne fonctionne pas, il vous permet toujours de déverrouiller les appareils à l’aide du code numérique à 6 chiffres défini lors de la configuration de l’appareil; cependant, l’inconvénient rendait l’utilisation des gadgets plus gênante et neutralisait l’un de leurs points forts par rapport aux appareils concurrents. Avec iOS et iPadOS 14.5, tout cela devrait changer: après la mise à jour, le système considérera l’hypothèse que les visages des utilisateurs peuvent être couverts par des masques et ignorera les éléments portés à se concentrer sur les autres caractéristiques visibles du visage, tout en conservant un niveau de sécurité comparable au précédent.

Comment préparer la mise à jour

La mise à jour devrait arriver la semaine prochaine et se manifestera comme d’habitude via un notification du système d’exploitation. Ceux qui ont désactivé les mises à jour automatiques d’iOS et d’iPadOS peuvent à la place aller le demander manuellement en visitant les paramètres du gadget. Les conseils à suivre avant de lancer la mise à jour sont les habituels: assurez-vous que le mémoire libre disponible suffit, procédez à l’installation uniquement avec le téléphone ou la tablette bien chargé ou branché sur une prise et – pour les plus prudents – effectuer une sauvegarde préventive du contenu sauvegardé en mémoire.

