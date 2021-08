Ce TikToker est devenu viral pour avoir vendu des os humains

Mais pourquoi?

Que ferions-nous sans TikTok ? La plateforme a tout pour plaire : des défis viraux, des chansons, du drame et un vocabulaire tout à fait unique à la plateforme. Mais tout TikTok n’est pas si, euh, divertissant. Exemple concret, un compte dédié à la vente d’ossements humains !? Ouf.

Le compte en question est celui de Jon Ferry. Jon est le fondateur et PDG de JonsBones. Il vend littéralement des ossements humains « de source responsable »…

JonsBones est basé à Brooklyn, New York, et fournit des ossements humains à quiconque souhaite les acheter. Le site Web se lit comme suit : « La capacité d’étudier les restes squelettiques est souvent considérée comme exclusive à ceux des laboratoires ou des professions historiques, mais JonsBones s’efforce de rendre cette information accessible à tous. »

LIRE LA SUITE: Que signifie « Vous ne reconnaissez pas les corps dans l’eau » ? SCP-2316 expliqué

Ce TikToker vend des ossements humains. Image: @jonbones via TikTok

JonsBones vend toutes sortes d’os : des clavicules aux fémurs et même aux crânes fœtaux. Et combien pour un os humain, demandez-vous ? Eh bien, certains os plus petits coûtent un peu moins de 20 €, mais cela peut grimper à plus de 6 000 € pour un squelette entier.

Mais ne vous inquiétez pas, Jon ne tue pas les gens pour leurs os ou ne vole pas des tombes ou quoi que ce soit. Selon Jon, les ossements ont été transmis par les familles de médecins et de dentistes qui ne souhaitent plus garder des restes humains chez eux.

Comme vous pouvez l’imaginer, le compte JonsBones TikTok gagne beaucoup d’attention. Dans une vidéo, Jon a montré « sa fierté et sa joie » – un mur recouvert d’épines humaines. Et dans un autre, il a fièrement montré sa collection d’os « rares » qui comprenait le crâne d’un fœtus de 21 semaines. Jon, qui a gagné plus de 455 400 abonnés TikTok depuis son arrivée en février 2020, a répondu aux questions des utilisateurs se demandant si l’entreprise est éthique ou même légale.

Apparemment, tout est au-dessus du bord, cependant. Aux États-Unis, il n’y a pas de loi fédérale interdisant la propriété, la vente ou la possession d’ostéologie humaine. Cependant, il est interdit en Louisiane, en Géorgie et au Tennessee.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂