Tom Welling a parlé de la série animée qui continuera l’histoire de Smallville

L’acteur est enthousiasmé par cette suite de Smallville et le retour du casting original de la série qui avait tant de succès. Ses paroles!

Smallville était une série télévisée à succès qui se concentrait sur les premières années de Clark Kent, faisant l’expérience de ses pouvoirs spéciaux pour aider d’une manière ou d’une autre ceux qui en avaient besoin. Le programme s’est démarqué en rapprochant le jeune Kent de Lex Luthor, un méchant avec qui il créera un lien d’amitié durant les 10 saisons que dura la série. Il y avait aussi de la place pour des amours comme Lana Lang et Lois Lane.

Maintenant le protagoniste de Smallville, Tom Welling, a parlé de la suite animée de la série à laquelle il a fait référence dans le passé et sur laquelle ils travaillent apparemment toujours. On peut attendre le retour de Michel Rosenbaum comme Lex Luthor. La vérité est que ni La CW non plus hbo max Ils ont mentionné ce projet. Tom a parlé à la fan expo vancouver pour préciser que l’alternative est toujours valable.

Smallville revient en version animée

« Nous travaillons sur une série animée qui reprend ce qui s’est passé juste après Smallville. Nous voulons raconter notre propre version de cette histoire aux côtés d’Erika, Allison pourrait être difficile à dire, mais même Sam Jones III sera de retour ainsi que le méchant Lionel Luthor. John Glover veut le faire. Nous avons déjà l’animation, mais il nous manque les histoires parce qu’Al Gough et Miles Miller sont occupés avec des films à la Tim Burton. »dit l’acteur.

Tom Welling est allé de l’avant : « Dès qu’ils auront terminé leurs engagements, nous allons le faire. Je veux être la voix de Clark et qu’Erika soit Lois. Ça va être vraiment amusant. Je pense qu’Al et Miles ont une histoire à raconter individuellement dans le multivers. On verra comment ça se passe ! »

Allison Macqui a joué dans les 10 saisons de la série en tant que Chloe Sullivan, a récemment été reconnue coupable pour son rôle dans le culte NXIVM et a été condamné à trois ans de prison. D’autre part, Jones, qui jouait Pete Ross, a également eu des démêlés avec la justice pour une accusation de drogue en 2009 qui lui a valu une peine de 10 mois. Il est actuellement de retour dans le monde du théâtre et c’est pourquoi il fait partie du projet.

Les créateurs de Smallville, Alfred Gough et Miles Miller, sont déterminés à faire partie de cette initiative. Cependant, ils doivent d’abord terminer leur travail sur le spin-off du film. Famille Addams, mercrediqui se déroulera sur la plateforme de streaming Netflix. C’est peut-être pour cette raison que Welling a qualifié cette tâche de « Film à la Tim Burton »puisque le réalisateur expérimenté est en charge de ce spectacle.

