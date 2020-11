Les deux versions de Mulan arrivent en 4K la semaine prochaine

Disney a annoncé que la dernière adaptation en direct de Mulan, et le classique animé sortira en 4K Ultra HD la semaine prochaine!

Surprise, vous obtenez beaucoup de Mulan prochaine semaine, 10 novembre pour être exact. Disney a annoncé la sortie de divertissement à domicile de Mulan (qui est sorti sur Disney Plus il y a un peu après avoir été retiré de la sortie en salles).

Être disponible sur Disney Plus dès maintenant pour les frais premium, bien qu’il passera à la version gratuite en décembre, cela peut sembler une vente difficile pour cette version. D’une part, cependant, les supports physiques valent toujours la peine d’être pris en charge. Deuxièmement, il est également livré avec des bonus tandis que la version de Target a un livre d’art chic:

Fonctionnalités bonus de Disney’s Live-Action «Mulan» 4K Ultra HD et Blu-ray

Caractéristiques:

Mise à jour d’un classique – Découvrez comment les cinéastes ont honoré le classique animé original tout en créant une aventure épique en direct pour une nouvelle génération.

Mulan by Another Name – Rencontrez l’acteur talentueux Yifei Liu et retracez son parcours pour devenir Mulan, du test d’audition à l’écran au guerrier à l’écran.

Being Bad – Voir les acteurs Jason Scott Lee et Li Gong se transformer en duo diabolique du film grâce à un entraînement intense, des costumes spectaculaires et plus encore.

Réflexions de «Mulan» – Entrez dans le studio et écoutez ce qui a inspiré la musique et le son du film, puis écoutez pendant que Yifei Liu enregistre la chanson la plus emblématique de «Mulan».

L’original Mulan – Ming-Na Wen, qui a exprimé Mulan dans le classique animé original, réfléchit sur cette expérience et son camée dans ce film.

Scènes supprimées (certains avec les commentaires du directeur Niki Caro):

Petite soeur couture

Couture de jeunes à vieux Mulan

Hawk et Mulan se rencontrent à Forest

Mulan Underwater sauvé par Phoenix

Mulan écrase les Rourans

Le chancelier revient à la sorcière

Vidéos musicales:

Vidéo conceptuelle «Reflection (2020)» réalisée par Christina Aguilera

Vidéo lyrique «Reflection (2020)» interprétée par Christina Aguilera

Vidéoclip «Reflection» (mandarin) interprété par Yifei Liu

Clip vidéo «Reflection» (anglais) interprété par Yifei Liu

Vidéo conceptuelle «Loyal Brave True» (anglais) interprétée par Christina Aguilera

Vidéo conceptuelle «Loyal Brave True» (espagnol) interprétée par Christina Aguilera

Vidéo lyrique «Loyal Brave True» (anglais) interprétée par Christina Aguilera

Vidéo lyrique «Loyal Brave True» (espagnol) interprétée par Christina Aguilera