7 contre Wild Saison 3 : Quelle est la probabilité de participation de MontanaBlack ?

TISSNET Film polyéthylène pour serre 3 saisons 7m

<p>Les films serres Tissnet assurent une <strong>excellente luminosité</strong> pour une croissance optimale et une précocité supérieure.</p> <p>Les rayons qui traversent le film sont éclatés et dispersés pour une meilleure distribution de la lumière, élément indispensable pour favoriser la photosynthèse. Ce film conviendra parfaitement pour vos cultures de tomates.</p> <p>Pour les rotations courtes, on privilégiera <strong>un film 150 my pour 3 saisons (2 étés, 1 hiver)</strong> et pour des solutions définitives et professionnelles on optera pour <strong>un film 200 my 5 saisons (3 étés, 2 hivers)</strong>, film thermique polyane 200μ avec couche extérieure comportant une tension de surface différente favorisant le glissement de la poussière ; ce qui évite le développement de micro-organismes.</p>