5 faits aléatoires sur Taehyun de TXT que vous ne savez peut-être pas

SMS est encore un groupe de recrues assez jeune, mais depuis leurs débuts le 4 mars 2019, ils se sont vraiment fait un nom! Tous les membres se démarquent à leur manière, mais le sujet de l’attention d’aujourd’hui Taehyun.

En tant que chanteur, rappeur et danseur du groupe, il est déjà clair qu’il est très polyvalent! Cependant, il est plus que simplement talentueux sur le plan musical – il est également très intelligent et a beaucoup plus pour lui aussi! Que vous soyez déjà fan de Taehyun ou que vous souhaitiez simplement en savoir plus sur lui, vous devriez trouver ces 5 faits intéressants.

1. Il était déjà célèbre à un jeune âge.

Avant que Taehyun ne pense même à devenir une idole, il se faisait déjà un nom en tant que jeune enfant! Il a joué dans de nombreuses publicités, y compris celles pour Teun Teun anglais et Lave-mains Dettol, et également modélisé pour Ordinateur PORORO. Quand il n’avait que 10 ans, il a également fait une apparition sur Actualités SBS. À cause de tout cela, il avait déjà un fan café en 2008, alors qu’il n’avait que 6 ans!

2. Il est le membre le plus petit de TXT, mais…

Taehyun n’est pas le plus jeune membre de TXT, mais il est le plus petit, mesurant 177 cm (soit environ 5’10 ”). Bien sûr, cela signifie qu’il n’est en aucun cas une personne de petite taille – c’est juste que les autres membres de TXT sont incroyablement grands! Le prochain plus court est Beomgyu à 180 cm (5’11 « ), suivi de Yeonjun à 181,5 cm (5’11 « ), Huening Kai à 183cm (6’0 ″), et enfin Soobin à un incroyable 185cm (6’1 ″).

3. Son type de personnalité MBTI est unique dans TXT.

En tant qu’ESTP, Taehyun est le seul membre de TXT qui a un «T» (ou une pensée) plutôt qu’un «F» (ou un sentiment). Il est connu pour être un type de gars très intellectuel, direct et réaliste, donc cela a du sens! Les personnes de type pensant ont tendance à être plus logiques et analytiques dans leur prise de décision, tandis que les personnes de type sentimental ont tendance à prendre des décisions basées davantage sur les sentiments, l’intuition et les émotions.

4. Son intelligence n’est pas une blague.

Avant de devenir une idole dans son enfance, Taehyun rêvait de devenir magicien ou sorcier, ce qui n’est bien sûr pas vraiment une occupation légitime, mais cela montrait son intérêt pour ce genre de domaine dès son plus jeune âge. Il a fini par être incroyablement intelligent et est diplômé de son école avec la plus haute moyenne générale de sa classe. Il a également suivi des cours de mathématiques avancés et prévoyait d’aller dans un lycée scientifique jusqu’à ce qu’il devienne un stagiaire idole. Il a dit que s’il n’avait pas fini par devenir une idole, il serait probablement devenu professeur.

5. Il était très apprécié des sociétés de divertissement.

Lors de la cérémonie d’entrée pour le moment où Taehyun était sur le point de commencer à École d’arts Hanlim, il a fini par recevoir des cartes d’une vingtaine de sociétés de divertissement différentes qui voulaient qu’il rejoigne leurs programmes de formation! Il s’est démarqué dans la foule en raison de sa beauté naturelle, c’est pourquoi il a reçu autant d’offres. Même après avoir fini par choisir Divertissement BigHit, les entreprises ont quand même essayé de le faire rejoindre à leur place!

J’espère que vous avez appris quelque chose de nouveau sur Taehyun aujourd’hui!