Top Gun 2: Maverick ne sera plus retardé ou ne passera pas directement au streaming

La nouvelle année fraîche a apporté une nouvelle série de rumeurs selon lesquelles les films à gros budget à venir seront à nouveau retardés ou diffusés directement en ligne. Un film qui ne devrait pas rencontrer ce destin est Top Gun: Maverick. Paramount, propriétaire du film, a récemment déclaré à THR que l’objectif même maintenant était de s’en tenir à une sortie en salles de juillet, le président de la distribution de Paramount, Chris Aronson, exprimant sa foi dans le déploiement du vaccin, rendant bientôt les rassemblements publics beaucoup plus sûrs.

« Nous n’avons pas l’intention de déplacer notre sortie en salle de Top Gun. Je pense que les deux prochains mois sont critiques, et si la nouvelle administration peut mettre en œuvre un plan de vaccination robuste. Si les 100 millions de vaccins de Biden en 100 jours fonctionnent, alors je pense que nous ‘ Je serai en bonne forme. «

La décision de Paramount de s’en tenir à une sortie en salles pour Top Gun: Maverick pourrait ne pas être entièrement le résultat de la confiance dans le déploiement du vaccin. Au cours des derniers mois, une division nette s’est créée à Hollywood, entre ceux qui voient le streaming comme l’avenir du cinéma et ceux qui croient que les projections en salles restent la forme la plus pure et la plus prestigieuse de regarder des films.

Selon de récentes rumeurs, Tom Cruise, l’une des dernières vraies stars bleues d’Hollywood, et la tête de Top Gun: Maverick, est absolument déterminé à présenter le film dans les salles de cinéma, et les dirigeants de Paramount n’osent pas aller à l’encontre des souhaits de la superstar de peur qu’il déménage dans un autre studio. Dans une interview précédente, Cruise avait souligné les grandes fluctuations qu’ils ont prises avec les cascades de Top Gun: Maverick, allant même jusqu’à affirmer que le type de scènes d’action présentées dans le film pourrait ne plus jamais être recréé.

«J’ai réalisé qu’il y avait des choses que nous pouvions accomplir de façon cinématographique. Et j’ai commencé à être enthousiasmé par ce grand défi de« Comment faire? Alors j’ai dit à [producer] Jerry [Bruckheimer], ‘Je le ferai si …’ ce qui signifie que je ne vais pas faire le truc CGI … J’ai dit au studio: ‘Vous ne savez pas à quel point ce film va être difficile. Personne n’a jamais fait ça auparavant. Il n’y a jamais eu de séquence aérienne tournée de cette façon. Je ne sais pas s’il y en aura de nouveau, pour être honnête. «

Top Gun: Maverick reprend plusieurs décennies après les événements de 1986 Top Gun. Cruise reprendra son rôle emblématique en tant que capitaine Pete « Maverick » Mitchell, un pilote d’essai et instructeur de vol qui n’aime rien de plus que d’être dans les airs. Maverick se retrouve en charge de plusieurs nouvelles recrues de pilotes, dont l’un est lié à un incident douloureux du passé de Maverick, le forçant à accepter des événements qu’il préférerait laisser oubliés.

Réalisé par Joseph Kosinski d’après un scénario d’Ehren Kruger et Eric Warren Singer et Christopher McQuarrie, Top Gun: Maverick stars Tom Cruise, Jennifer Connelly, Val Kilmer, Ed Harris, Jon Hamm, Miles Teller, Glen Powell, Manny Jacinto, Monica Barbaro, Lewis Pullman, Danny Ramirez et Jay Ellis. Le film arrive en salles le 2 juillet 2021. Cette nouvelle vient d’Hollywood.

