Netflix a présenté la première bande-annonce du documentaire de Pelé

Edson Arantes do Nascimento ou mieux connu sous le nom Pelé, il est l’un des meilleurs footballeurs de l’histoire et sera le protagoniste du prochain documentaire du service de streaming Netflix, sur sa vie dans le sport. Là, nous assisterons à ses débuts dès son plus jeune âge pour devenir une star de la sélection de Brésil.

Le film a été annoncé au début de cette 2021 et à partir de la plate-forme, ils ont annoncé que dépeindra la transformation de la révélation du jeune prodige du football lors de la Coupe du monde de 1958 en Suède « en héros national à une époque radicale et mouvementée de l’histoire brésilienne ».

Aussi avancé Netflix, nous en verrons images d’archives rares et déclarations d’anciens collègues légendaires à Santos et la sélection, en dehors des déclarations non publiées de parents, journalistes, artistes et autres personnalités de l’époque. Ce lundi, la première avance est arrivée. Découvrez la bande-annonce!







«Bientôt, j’aurai l’occasion de revivre mes souvenirs. Le 23 février, mon histoire sera racontée dans un documentaire produit par Netflix Brésil. Je suis impatient de le voir!», a écrit O’Rey à l’époque sur son compte Instagram officiel. Le documentaire était en charge de deux réalisateurs: David Tryhorn Oui Ben Nicolas.

Pelé est le seul footballeur à avoir remporté la Coupe du monde à trois reprises: Suède 1958, Chili 1962 et Mexique 1970. De nombreux Brésiliens le considèrent comme un héros car la Coupe du monde 70 a été remportée pendant la dictature militaire au Brésil, quelque chose qui sera montré dans cette production qui sera présenté le 23 février.