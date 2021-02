Nous recommandons 4 séries Netflix similaires à Manhunt Unabomber.

Les séries de style True Crime qui nous montrent des enquêtes sur des meurtres, la plupart basées sur des cas réels, sont très à la mode. L’une de ces séries les plus impressionnantes (ou plutôt des docurealites) se trouve sur HBO sous le nom de The Jinx (El Lagafe), qui traite d’une série de crimes mystérieux et de la figure d’un dénominateur commun: Robert Durst. Curieusement, le documentaire a aidé l’affaire et savoir si Durst était le coupable ou non.

D’autre part, une autre plateforme VOD telle que Netflix regorge également de ce type de produit, l’un d’entre eux étant Chasse à l’homme Unabomber, une série dans laquelle les enquêteurs doivent faire face à une affaire sans pratiquement aucun indice pour finir par découvrir la vérité. Avec Paul BettanyActuellement connu pour son rôle de Vision dans les films MCU et la série Disney + Wandavision, Manhunt Unabomber est une série à surveiller pour les fans du genre crime et enquête. Même ainsi, si vous cherchez des alternatives, nous vous laissons 4 séries Netflix similaires à Manhunt Unabomber.

L’aliéniste

Plus de fiction que de réalité L’aliéniste il raconte comment un commissaire nommé Theodore Roosevelt se tourne vers un psychologue pour comprendre (et attraper) un meurtrier qui se retrouve avec des enfants sans défense dans les rues de la fin du 19e siècle à New York. Daniel Brühl, Luke Evans et Dakota Fanning jouent dans ce drame d’enquête et policier original de Netflix.

Année: 2018.

Saisons: 2.

Épisodes disponibles: 18.

Durée approximative: 50 minutes.

L’assassinat de Gianni Versace

Cette fois oui L’assassinat de Gianni Versace nous apporte une recréation d’un cas réel. Cette série, encadrée dans l’anthologie American Crime History, raconte merveilleusement comment l’un des meurtres les plus notoires de l’histoire du monde de la mode s’est produit, celui qui a tué l’icône de la mode Gianni Versace en 1997.

Année: 2018.

Saisons: 1.

Épisodes disponibles: 9.

Durée approximative: 60 minutes.

Crois-moi

Crois-moi est une série originale Netflix brute et dramatique basée sur de vrais événements qui raconte comment une jeune femme est accusée d’avoir menti à propos d’un viol. Malgré cette situation, il a l’aide de deux inspecteurs, qui enquêtent sur une série d’attaques similaires horribles.

Année: 2019.

Saisons: 1.

Épisodes disponibles: 8.

Durée approximative: 50 minutes.

The People contre OJ Simpson

The People contre OJ Simpson est une autre série de l’anthologie American Crime History bien antérieure à celle que nous vous avons montrée auparavant basée sur Versace. Cette fois, l’histoire tourne autour d’OJ Simpson, qui a été accusé de certains meurtres il y a plusieurs décennies et a joué dans l’un des procès les plus médiatiques de mémoire. Cette série basée sur des événements réels affecte ce jugement.

Année: 2016.

Saisons: 1.

Épisodes disponibles: 10.

Durée approximative: 55 minutes.

