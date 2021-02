Fox a changé son nom en Star et dans les réseaux, ils se sont souvenus d’une prédiction des Simpsons

Après 28 ans, le signal de télévision Renard, qui a fait ses débuts officiels le 14 août 1993, a été renommé Chaîne étoile. Cela s’est produit après l’un des derniers grands mouvements survenus sur le marché mondial de l’audiovisuel: l’achat par Disney, pour 71 milliards de dollars, l’un des plus gros transferts de l’histoire.

«Star continuera l’héritage de Fox, dont le succès s’est consolidé au fil des ans, et ajoutera des innovations importantes. De cette manière, la société confirme son engagement à fournir un contenu significatif à tous les segments et à tous les publics et à couvrir toute la gamme du divertissement audiovisuel « , Il a dit Diego Lerner, Président de The Walt Disney Company Amérique latine, c’est une déclaration.

Pendant quelques semaines, les téléspectateurs de la chaîne ont vu à maintes reprises les annonces de ce qui s’est passé aujourd’hui, puis presque personne n’a été surpris par cette décision, mais c’était sans aucun doute un coup émotionnel pour le public jeune et adulte qui passait des heures devant. de la télévision. Pour faire référence à ce sujet, certains utilisateurs sur les réseaux sociaux ont rappelé l’une des grandes prédictions de ‘The Simpsons’. Voir!

Les commentaires pointaient vers l’épisode « Quand tu as envie d’une étoile », de la saison 10, diffusée en 1998, où dans un bâtiment ils montrent un signe avec les mots « 20th Century Fox, une division de Walt Disney Co. ». Des messages sur Twitter ont noté que « Les Simpson le savaient déjà 20 ans plus tôt », et plus de mots comme ça. À ce jour, il est considéré comme l’une des prédictions les plus intéressantes du programme de la famille jaune.

+ Les chaînes qui sont passées de Fox à Star:

FOX Channel sera STAR Channel

FOX Life sera STAR Life

FOX Premium sera STAR Premium

Les films FOX Premium seront des succès STAR

La série FOX Premium sera la série STAR

FOX Premium Action sera STAR Action

FOX Premium Comedy sera STAR Comedy

La famille FOX Premium sera STAR Fun

FOX Premium Cinema sera STAR Cinema

FOX Premium Classics sera STAR Classics

FOX Premium 1 au Brésil sera STAR Hits

FOX Premium 2 au Brésil sera STAR Hits 2