Logan Paul apparaît à Wrestlemania avec une carte Pokémon de 3,8 millions de livres sterling

Paul a récupéré la très convoitée carte PSA Grade 10 Pikachu Illustrator à Dubaï en juillet dernier, battant à son tour le record de la carte à collectionner Pokémon la plus chère vendue lors d’une vente privée après avoir déboursé 5 275 000 € (3 862 424 €).

Bien sûr, le simple fait de posséder la carte n’était pas suffisant pour la star des médias sociaux, qui a décidé de la montrer sur l’une des plus grandes scènes du monde alors qu’il faisait ses débuts à la WWE hier soir à WrestleMania 38 au stade AT&T à Arlington. , Texas, États-Unis.

Alors qu’il entrait dans la zone aux côtés de The Miz – avec qui il avait fait équipe pour un match par équipe contre Rey et Dominik Mysterio – on pouvait voir la carte Pokémon se balancer de son cou.