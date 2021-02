Comme neuf? 2006 Ford GT Heritage à seulement 5 km aux enchères

La première génération de Ford GT, lancée en 2005, était le «traçage» possible de la GT40 de nos jours. La super sportive américaine associe le design du multiple vainqueur des 24 Heures du Mans à un puissant V8 suralimenté par compresseur et, testez la hauteur, une dynamique exceptionnelle.

Comme pour renforcer encore la connexion avec les GT40 qui ont remporté le Mans, Ford a lancé en 2006 l’édition GT Heritage Paint Livery Package.

Une édition limitée à 343 exemplaires qui a donné à la GT les couleurs de Gulf Oil, l’une des décorations les plus reconnues dans le monde de la compétition automobile – la décoration qui a également inspiré notre Citroën C1 – et qui a couvert la Ford GT # 1075 qui a remporté le Mans par deux fois, 1968 et 1969.

La couleur bleue (Heritage Blue) de la carrosserie a été ajoutée avec une bande centrale sur toute la longueur de la voiture en orange (Epic Orange), qui s’étendait jusqu’au pare-chocs avant. L’apparence de la Ford GT était encore plus proche de celle des voitures de compétition en ayant quatre cercles blancs où il était possible d’ajouter des chiffres, comme dans une voiture de compétition, si le client le souhaitait.

Seulement 5 km parcourus

L’unité mise aux enchères est un spécimen aux spécifications canadiennes. Seulement 50 des 343 Ford GT Heritage produites en 2006 sont allées au Canada.

Leurs spécifications différaient un peu des autres GT: les roues forgées BBS étaient de série, les mâchoires de frein étaient grises et la … radio était de série. Les GT canadiennes n’avaient pas le système audio CD McIntosh, justifiant l’absence comme moyen de réduire le poids pour compenser les kilos supplémentaires de pare-chocs avec une configuration appropriée pour le marché canadien (mousse plus lourde à l’avant et à l’arrière était une entretoise qui l’a éloigné du corps).

Il faut avouer que c’est dommage de se rendre compte que cette machine fantastique n’a jamais vraiment marché, comme l’indiquent les seuls et seuls 5 km enregistrés. Il est, à toutes fins utiles, comme une voiture neuve: il a toujours les plastiques de protection pour les sièges et le volant, ainsi que les seuils de porte (qui seront livrés avec l’offre gagnante). Le pare-brise a même des autocollants de pré-livraison.

En plus des documents, manuels et clés obligatoires, toute personne qui achètera cette Ford GT Heritage recevra également un ensemble de numéros autocollants (à mettre sur la carrosserie) et une peinture à l’huile originale de David Snyder de la Ford GT dans Gulf Oil. couleurs qui ont remporté les 24 heures du Mans en 1968.

Cette copie immaculée et inutilisée de la Ford GT Heritage sera vendue aux enchères par RM Sotheby’s lors de la vente aux enchères d’Amelia Island qui aura lieu le 22 mai. Un prix de réserve n’a pas été avancé.