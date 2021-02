30 ans plus tard, une Jaguar XJ220 atteindra-t-elle 320 km / h?

LE Jaguar XJ220 (1992-1994) doit une partie de son nom à la vitesse de pointe annoncée de 354 km / h (220 mi / h) – elle n’est pas allée loin. Le Guinness World of Records a enregistré 349,4 km / h (217,1 mph), garantissant à la XJ220 le titre de voiture la plus rapide du monde … enfin, du moins jusqu’à l’arrivée d’une certaine McLaren F1 quelques années plus tard.

Mais c’était dans les années 90. Cependant, près de 30 ans se sont écoulés sur les lignes longues et élégantes des super sports. Votre «demi-V12» a-t-il encore des poumons pour une course à grande vitesse?

C’est ce que Top Gear, à travers Chris Harris, Andrew «Freddie» Flintoff et Paddy McGuinness ont voulu découvrir, mettant le XJ220 et son pilote «Freddie» à l’épreuve, essayant d’atteindre la barrière de 200 mph (322 km) / h) avec le vétéran félin.

Dans un monde d’hypercars qui roulent à bien plus de 400 km / h, les 320 km / h semblent être un jeu d’enfant, mais rappelez-vous que la Jaguar XJ220 n’a pas d’aides électroniques, pas même l’ABS.

Cette vidéo pourrait bien être une sorte de dernier moment de gloire pour le «gros chat», car ce spécimen subira plus tard une projection qui le laissera pratiquement détruit.