3 mini séries Netflix idéales pour le week-end post-Noël

Le catalogue Netflix est devenu le plus grand allié de ses utilisateurs en ces temps difficiles et de la crise sanitaire. Au fil du temps, la plate-forme est devenue de plus en plus grande au point qu’elle est aujourd’hui considérée comme le géant du streaming pour sa variation de produit. Avec de nouvelles sections et de nouvelles stratégies, cette entreprise continue de croître et tout indique qu’elle continuera à le faire encore longtemps.

En fait, une fois de plus, Netflix devient le grand choix pour le week-end d’après Noël. Les soirées provoquent de l’excitation, de la joie et même un peu de stress, mais la suite est idéale pour se reposer et ce service à la demande est celui qui a la mini-série idéale pour ne pas se détacher de la plateforme. Apprenez à les connaître.

3 mini séries Netflix pour le week-end post-Noël :

1. Ne parlez pas à des étrangers :

Sorti en janvier 2020, juste avant la pandémie, c’est l’une des séries dramatiques et policières les plus acclamées. Avec une seule saison de huit épisodes, la fiction a fait sensation auprès des internautes en raison du niveau de suspense qu’elle génère.

« Cette série de mystère et de suspense 2020, basée sur le livre de Harlan Coben, met en vedette Richard Armitage et Siobhan Finneran. Adam Price est un mari heureux et le mari de deux petits qui changent sa vie jusqu’à ce qu’un étranger lui dise un secret sur sa femme. La révélation le jette dans un monde dangereux« Résume Netflix.

2. Sables mouvants :

La série a été créée en 2019 et est formidable à regarder en une seule journée. Il a une saison de six épisodes dans laquelle le drame est le principal protagoniste. Sans aucun doute, la fiction idéale pour les fans de ce type de genre.

Le synopsis officiel se lit comme suit : « À la suite d’une tragédie dans une école du quartier le plus riche de Stockholm, Maja Norberg, une adolescente ordinaire, fait face à un procès pour meurtre. Parallèlement aux événements de cette journée, les détails privés de sa relation avec Sebastian Fagerman et sa famille dysfonctionnelle sont révélés.”.

3. Coffre-fort :

Il s’agit d’une mini-série d’une saison en huit épisodes qui est arrivée sur Netflix en 2018. Mettant en vedette Michael Hall, elle englobe le drame et le suspense d’une manière rarement vue auparavant.

« La femme de Tom est décédée il y a un an et il a été laissé en charge de ses deux filles. Ils vivent entourés d’amis dans une belle communauté fermée, et il essaie de reconstruire sa vie avec un autre couple. Jusqu’à ce que soudainement sa fille aînée disparaisse dans des circonstances suspectes et qu’il se rende compte qu’il ne connaît pas vraiment les gens qui l’entourent. L’endroit que vous pensiez être votre maison et les personnes que vous pensiez proches cachent de nombreux secrets« Est-ce le synopsis officiel.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂