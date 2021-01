Chaque émission et film à venir à Disney + Star en février

Disney + est sur le point de recevoir plus de 100 films et émissions supplémentaires avec son forfait Star. Voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

Les téléspectateurs Disney +, c’est le moment. Star arrive enfin sur le service de streaming, avec de nombreux films et émissions de télévision emblématiques.

Il n’est peut-être sorti que récemment, mais Disney + est déjà l’un des services de streaming vidéo les plus populaires au monde. Les gens ne peuvent pas se lasser du contenu incroyable qu’il propose. Des films à succès Marvel et des comédies musicales Disney bien-aimées aux séries emblématiques de Disney Channel et aux toutes nouvelles émissions de télévision, Disney + est imbattable en matière de divertissement familial.

Cependant, les fans de contenu plus adulte peuvent enfin participer au plaisir maintenant. En février, Disney + étend son catalogue pour inclure Star, un package qui comprend tout, de Femmes au foyer désespérées à Perdu. Dans cet esprit, voici toutes les informations que nous connaissons sur Disney + Star, y compris le prix, la date de sortie et l’incroyable série qu’il proposera.

Quand Disney + Star est-il lancé? Combien ça coûte?



Disney + Star: Prix, date de sortie et tous les spectacles à venir en février. Image: Collection d’images FOX via , Collection d’images FOX via

Où Disney + Star sera-t-il disponible? Comment m’abonner?

Disney + Star devrait être lancé sur certains marchés internationaux le 23 février. Il s’agit notamment du Royaume-Uni, de l’Europe, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Canada. Rejoindre est aussi simple. Tout ce que vous avez à faire est de créer un compte Disney +. Si vous en avez déjà un, le service sera automatiquement mis à niveau pour vous. Le seul hic, c’est que le prix de l’abonnement à Disney + augmente.

Au Royaume-Uni, à partir du 23 février, Disney + coûtera désormais 7,99 € par mois au lieu de 5,99 € par mois et 79,90 € par an, au lieu de 59,99 € par an. Pendant ce temps, en Australie, le prix de l’abonnement Disney + passera de 8,99 € par mois à 11,99 € par mois et de 89,99 € par an à 119,99 € par an.

Quelles séries télévisées arrivent sur Disney + en février?

Le contenu exact de Disney + Star variera d’un pays à l’autre, mais de nombreuses séries seront disponibles dans le monde entier. Grey’s Anatomy, Famille moderne, Ugly Betty et Amour, Victor apparaîtront tous sur la plate-forme lorsque Star sera disponible. Consultez la liste complète des émissions à venir à Disney + Star au Royaume-Uni ci-dessous.

Selon Jim

Alias

père américain

Nuit de combat d’animaux

Apocalypse World War I

Apocalypse: La Seconde Guerre mondiale

Atlanta

Grand ciel

Noirâtre

Contes sanglants d’Europe

Contes sanglants de la tour

Des os

Frères soeurs

Buffy contre les vampires

Secrets enfouis de la Seconde Guerre mondiale

Avis de brûlure

Château

Code noir

Cougar Town

Femmes au foyer désespérées

Servantes sournoises

Drugs, Inc

Guy de famille

Feud: Bette et Joan

Luciole

Flashforward

Les Fosters

Le doué

Joie

L’anatomie de Grey

Helstrom

La zone chaude

Comment j’ai rencontré votre mère

À l’intérieur de la dynastie de la Corée du Nord

La tuerie

LA 92

Lance

Me mentir

Perdu

Amour, Victor

Mafia confidentiel

Maradona confidentiel

Mars

Famille moderne

JO: Fabriqué en Amérique

la perception

Évasion de la prison

Élever l’espoir

Résurrection

Vengeance

bois de rose

Scandale

Scream Queens

Gommages

Sleepy Hollow

Chute de neige

Opposés solaires

Fils de l’anarchie

La soucheTerra Nova

Terriers

Confiance

Ugly Betty

Ultimate Survival WWII

Vallée du boom

Témoin d’un désastre

Chasseurs de bombes de la Seconde Guerre mondiale

Les X-Files

Les années 2000: la décennie où nous avons tout vu

24

24: héritage

Les années 80: la décennie qui nous a fait

Caserne des pompiers du 11 septembre

Les années 90: la dernière grande décennie?

9-1-1



Quand Star arrive-t-il à Disney +? Tous les spectacles rejoignent le service en février. Image: Getty

Quels films arrivent sur Disney + en février?

De même, le contenu exact du film sur Disney + Star variera en fonction du pays dans lequel vous vivez. Cependant, les films inclus dans le service sont Le Grand Budapest Hotel, Moulin! Rouge et le corps de Jennifer parmi de nombreux autres classiques. Consultez la liste complète des films à venir sur Disney + Star au Royaume-Uni ci-dessous.

Le 13e guerrier

42 à 1

9 à 5

Adam (2009)

L’air là-haut

L’Alamo

Anna et le roi

Annapolis

Une autre terre

Une autre implantation

N’importe où mais ici

Arachnophobie

Australie

Bachelor Party

Dur à cuire

Mauvaise compagnie (2002)

Mauvaise entreprise (AKA: Tool Shed)

Mauvaises filles (1994)

Mauvais temps à l’El Royale

Réclamation des bagages

Les sœurs Banger

Soit de l’eau

Des plages

Avant et après (1996)

Belle

Bien-aimé (1998)

Le meilleur hôtel exotique Marigold

Meilleurs plans

Grande difficulté

Billy Bathgate

Nativité noire

Borat

Les garçons ne pleurent pas

Un cœur brave

Introduction par effraction

Faire sortir les morts

Actualités diffusées

Palais de Brokedown

Effroi du club du lézard brisé

Frères en exil

Cassonade

Bubble Boy

BulworthBushwhacked

Je ne peux pas m’acheter de l’amour

Casanova (2005)

Attraper ce gamin

Cedar Rapids

Réaction en chaîne

À la poursuite de Tyson

Étouffer la compensation

Cléopâtre (1963)

Cocktail

Cocoon: le retour

Manoir de Cold Creek

La couleur de l’argent

Venez voir le paradis

Les retours

Commando (1985)

Air conditionné

Conan le Barbare

Confettis

Adultes consentants

Un endroit frais et sec

Cousin Bette

Crazy / BeautifulCrimson Tide

Le creuset

Cyrus

Damien – Omen II

Le Darjeeling Illimité

Eau sombre

L’aube de la planète des singes

Le jour où la terre s’arrêta (2008)

Le jour où la série s’est arrêtée

Montre de jour

Deadpool 2

Présidents morts

Deep Rising

Le double jeu de Deion

Le diable s’habille en Prada

Dû au diable

Mourir dur 2

Mourir dur avec une vengeance

Double prise

Down and Out à Beverly Hills

Vers le bas du périscope

Dragonball: évolution

Rêver de Joseph Lees

Rends-moi fou

La goutte

Duos

L’est

Ed Wood

Le bord

Homme Encino

Ennemi de l’État

Assez dit

Evita

Exode: dieux et rois

Les Fab Five (2011)

Loin de la foule folle (2015)

La faute dans nos étoiles

Le favori

Le conflit final

Tempête de feu (1998)

La mouche (1986)

Pour les garçons

Quatre chutes de Buffalo

Connexion française II

La connexion française

De l’enfer

Messieurs Broncos

Une bonne journée pour mourir dur

Bonne matinée le vietnam

Le bon fils (1993)

Une bonne année

Le Grand Budapest Hotel

Le grand battage médiatique blanc

Grosse Pointe Blank

Coupable comme péché

Arme timide

L’événement

Ici sur Terre

Haute fidélité

Hauts enfers et basses vies

Hitchcock

Hoffa

Homme saint

Hope Springs (2003)

I Heart Huckabees

Je t’aime, Beth Cooper

I Origines

Je pense que j’aime ma femme

Idiocratie

En Amérique

Dans ses souliers

Jour de l’indépendance

Fête de l’indépendance: résurgence

Inventer les Abbott

le corps de Jennifer

Le joyau du Nil

John Tucker doit mourir

Vacances en famille Johnson

La Jordanie prend le bus

Joshua

Tout juste marié

Juste Wright

règne vienne

Embrasser Jessica Stein

Kung Pow: Entrez le poing

Ladyhawke

Les Ladykillers (2004)

Dernière danse (1996)

Le divorce

La Ligue des Gentlemen Extraordinaires

The Life Aquatic avec Steve Zissou

Vivre libre ou mourir dur

À la recherche de Richard

Amour fou (1995)

L’homme de Snowy River

Margaret

Martha Marchy May Marlène

PURÉE

Max Payne

Le coureur du labyrinthe

Sorcier

Melinda et Melinda

Métro

Miami Rhapsody

Passage de Miller

Moulin Rouge (2001)

Mon père le héros

Mystère, Alaska

L’homonyme

Le garçon de la nature

Ne meurs jamais seul

Les Newton Boys

Veille de nuit (2006)

Pas de Mas

Rien à perdre

Célèbre

Espace de bureau

Photo d’une heure

Oscar et Lucinda

L’autre femme (2014)

Notre mariage en famille

À la mer

Pathfinder (2007)

Phat Girlz

Cabine téléphonique

Planète des singes (1968)

Planète des singes (2001)

Excès de poney

L’aventure Poséidon (1972)

Post diplômé

Poudre

La femme du prédicateur

Une jolie femme

Primitif

Les maîtres de marionnettes

La pyramide

Plumes

Spectacle de quiz

Vorace

Rebond

Homme de la Renaissance

Revenge of the Nerds II: Nerds in Paradise

La sonnerie

Le Rocker

Romance de la pierre

Étincelles rubis

Mariée en fuite

Rushmore

Des gens impitoyables

Les sauvages

Dis que ce n’est pas le cas

La lettre écarlate

mer des ombres

La vie secrète des abeilles

Mensonges séparés

Les sessions

Conspiration de l’ombre

Hal peu profond

Brillant à travers

Le siège

Panneaux

Simon Birch

Une simple torsion du destin

Le gardien (2011)

Six jours, sept nuits

Coucher avec l’ennemi

Solaris

Quelqu’un comme toi

Nourriture de l’âme

Espionner dur

Surveillance

patrouilleurs de l’espace

Chauffeur

Super Troopers (2002)

Substituts

Balançoire enfants

Taxi (2004)

Vitesse terminale

Merci d’avoir fumé

Il y a quelque chose à propos de Marie

La mince ligne rouge (1999)

Trois fugitifs

Les Trois Stooges (2012)

Titan AE

Pierre tombale

Jouets

Pris au piège au paradis

Tristan et Isolde

De près et personnel

VI Warshawski

Veronica Guerin

Le village (2004)

Von Ryan’s Express

En attendant d’expirer

Serveuse

Vie éveillée

La guerre des roses

La montre (2012)

Le Waterboy

Le chemin du retour

Qu’est ce que l’amour a à voir avec ça

Quand un homme aime une femme

Les hommes blancs ne peuvent pas sauter

Roméo + Juliette de William Shakespeare

Gagner Gagner

Femme sur le dessus

Fille au travail (1988)

Les X-Files

Les X-Files: je veux croire

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂