Stranger Things : Metallica a rencontré et joué avec Joseph Quinn

Netflix

L’acteur qui a joué Eddie Munson a donné l’un des meilleurs moments de la quatrième saison, lorsqu’il a joué « Master of Puppets ».

©IMDBJoseph Quinn dans le rôle d’Eddie Munson.

La quatrième saison de choses étranges terminé sa tournée en Netflix le 1er juillet, où les fans ont dû dire au revoir à l’un des personnages les plus aimés : Eddie Munson. Interpreté par Joseph Quinnce jeune homme passionné de jeux de rôle Donjons et Dragons et fondateur de club des pompiers de l’enfer il a donné sa vie pour sauver ses amis et Hawkins, alors qu’ils tentaient d’achever un Vecna ​​​​déterminé à ouvrir le portail et à s’unir la À l’envers avec la ville fictive d’Indiana.

Il convient de noter que bien avant la quatrième saison de choses étrangestoutes les théories pointaient vers Eddie Munson il allait être l’un de ceux qui ne finiraient pas la livraison en vie. C’est que, tous les personnages qui ont été présentés dans la série de Netflix et ils ont gagné le cœur des fans par leur gentillesse, comme Barb, Bob Newby et le scientifique soviétiqueIls sont morts sans pouvoir survivre ne serait-ce qu’une saison complète.

La vérité est qu’avant de mourir, Eddie Munson a donné l’un des meilleurs moments de toute la saison de choses étranges. Unis à Dustin et dans le but de distraire les chauves-souris qui protégeaient voisinea décidé de monter sur le toit d’une boîte et, à plein volume, d’interpréter l’une des chansons les plus connues de Métallique: « Marionnettiste ». L’impact de cette séquence sur la culture pop a été tel que même les membres du groupe s’en sont fait l’écho.

+Le rêve de tout fan de Metallica : jouer avec le groupe

Après l’impact de cette apparition de « Marionnettiste » dans la quatrième saison de choses étranges, la chanson n’a pas tardé à figurer parmi les plus écoutées dans les classements mondiaux. Il fallait donc s’attendre à ce que le lien entre Metallica et Joseph Quinnl’acteur qui jouait Eddie Munson, était au-delà d’un salut sur les réseaux sociaux. C’est ainsi que vint le moment de l’édition du lollapalooza chicago.

l’acteur de choses étranges a été invité par Métallique passer du temps avec eux avant qu’ils ne montent sur scène et ensemble ils ont joué une partie de « Marionnettiste ». La rencontre a été reproduite sur les réseaux sociaux, où il a été possible de voir celles animées par James Hetfield passer du temps avec Joseph Quinn. De plus, comme si cela ne suffisait pas, juste au moment où le groupe a interprété cette chanson au milieu du récital, les écrans étaient chargés de reproduire le moment mythique qui a été vu dans la série de Netflix.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂