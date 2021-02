’13 Going On 30 ‘n’est pas le mignon Rom-Com qu’il est censé être – c’est en fait un peu effrayant

Les acteurs bien-aimés Jennifer Garner et Mark Ruffalo ont fait sensation sur les réseaux sociaux le 23 février après Garner – qui a joué dans la comédie romantique classique de 2004, 13 Continue 30, aux côtés de Ruffalo – a publié une photo d’eux ensemble sur Instagram.

«Souhaitant que la poussière fonctionne! Et j’ai eu une journée parfaite avec mon vieux copain », l’ancien de 48 ans Alias L’actrice a sous-titré la photo, qui a recueilli plus d’un million de likes en moins de 24 heures.

«OMG, Jena [sic] et Matt [heart eyes]», A écrit un fan, faisant référence aux noms de leurs personnages dans le film.

La photo de la mini-réunion de Garner et Ruffalo a clairement incité les fans à penser à la comédie romantique emblématique, et à première vue, cela peut sembler être un film sur l’amour et l’amitié perdus depuis longtemps, retrouver votre chemin vers vos racines et rester fidèle à qui vous sommes.

Cependant, je suis ici pour vous dire que ce n’est pas du tout le cas – le film est en fait un peu effrayant.

Au cas où vous auriez oublié l’intrigue du film ou si vous ne l’aviez pas vue du tout, la version adolescente de Jennifer Garner souhaite être «trentenaire et séduisante et prospère» à son treizième anniversaire.

Grâce à la poussière magique que sa meilleure amie, Mattie, lui a donnée (avec une maison de poupée sur mesure), son souhait se réalise et elle se retrouve à 13 ans dans le corps de son moi de 30 ans. .

C’est très bien, je suppose, et il y a eu beaucoup d’autres films avec des intrigues similaires au fil des ans – Gros, Horrible vendredi, etc. – mais quel que soit le film, tout film où un adolescent est soudainement dans le corps d’un adulte est assez effrayant.

Laissez-moi expliquer.

Dans 13 Continue 30, Le personnage de Jennifer Garner, Jenna, se trouve dans des situations difficiles à gérer pour un adulte adulte, sans parler de quelqu’un qui vient d’avoir 13 ans.

Littéralement, deux jours avant de se réveiller comme elle-même âgée de 30 ans, elle était préadolescente, et la voix off dans la bande-annonce du film dit même: «Une femme va découvrir… elle est vraiment une enfant dans l’âme.»

Quoi qu’il en soit, Jenna essaie de naviguer dans tous les flux et reflux de l’âge adulte – une carrière florissante dans un magazine féminin, une relation avec un joueur de hockey professionnel (qui, de toute évidence, est un homme adulte), une affaire de travail (yikes), meilleur ami le drame, l’alcool et la vie nocturne, et bien sûr, essayer de renouer avec son meilleur ami d’enfance, Mattie.

Lorsque Jenna et Mattie se reconnectent enfin (l’ancienne version de lui s’appelle simplement « Matt » maintenant), elle apprend qu’il est fiancé, et bien qu’il soit sur le point d’être un homme marié, ils continuent de rétablir leur amitié qui s’est dissoute après son treizième anniversaire fatidique. – et finalement tomber amoureux l’un de l’autre.

À un moment donné, leurs personnages partagent même un baiser.

Voici la partie douteuse de cette intrigue: les personnages de Ruffalo et Garner ont tous les deux 30 ans, mais il a 30 ans dans le corps d’un 30 ans. Garner a 13 ans dans le corps d’un 30 ans, et son personnage agit comme ça.

Sans oublier que le personnage de Ruffalo quitte presque son fiancé parce qu’il tombe amoureux de l’âme et de l’esprit de Jenna, 13 ans, qu’il connaissait. Bien sûr, elle est jeune, pétillante et a une vision différente de la vie – et est très différente de la version adulte que tout le monde connaissait avant le changement magique – mais c’est parce qu’elle est adolescente.

Elle n’est pas adulte, et quand on y pense de cette façon, c’est un peu inconfortable.

Vous pouvez appeler cela suranalyser ce qui est censé être une comédie romantique mignonne et amusante pour les adolescents et les adultes, mais lorsque vous vous penchez vraiment sur ces films, ils ne sont pas aussi innocents qu’ils le prétendent.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.