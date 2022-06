Stranger Things 4, tome 2 : de nouvelles photos inédites avant la première sur Netflix

Netflix

Stranger Things avance la deuxième partie de sa quatrième saison sur Netflix avec de nouvelles images des personnages centraux de l’intrigue. Découvrez-les ici !

©NetflixStranger Things 4, volume 2 : de nouvelles photos inédites avant la première sur Netflix.

choses étranges retourné au service de streaming Netflix le 27 mai avec le tome 1 de sa quatrième saison et les épisodes suivants seront bientôt disponibles. Comme prévu, la série a fait fureur au sein de la plateforme en raison d’attentes après trois ans sans diffusion, mais ils veulent tout de même en savoir plus sur sa suite et des photos inédites ont été présentées mardi. Ne le manquez pas!

Le quatrième volet s’est déroulé des mois après la bataille de Starcourt, qui a laissé des conséquences importantes sur les personnages. Pour la première fois, la bande d’amis se sépare et doit faire face aux traumatismes du lycée. Cependant, tout change lorsqu’une nouvelle menace surnaturelle commence à traquer Hawkins et que la ville doit faire face à un autre défi avec de grandes surprises.

L’épisode 7 a laissé des révélations importantes aux téléspectateurs, comme la personne derrière voisine, le méchant qui est chargé de donner une punition macabre à ses victimes en les emmenant à l’envers de leur esprit. Il s’agit de Number One, un homme qui travaillait dans le laboratoire avec les autres enfants avec lesquels le Dr Brenner a expérimenté et affronté souleverouvrant ainsi le portail qui génère des conséquences dès la première saison.

Auparavant, un premier regard sur la jeune femme incarnée par Millie Bobby Brown est arrivé, mais ce mardi d’autres images inédites publiées sur les réseaux sociaux officiels de l’émission sont arrivées. On y voit tous les personnages divisés par côté, chacun avec des missions différentes de son côté pour l’antagoniste en question. soulever il retrouve ses pouvoirs; Mike et Will retourner à Hawkins; le reste des enfants a réussi à revenir du monde à l’envers pour Nancy, Robin, Eddie et Steve; Oui trémie est sauvé par Joyce En alaska.

+Quand est sorti Stranger Things 4, volume 2 ?

Selon les informations fournies il y a quelque temps, tome 2 saison 4 choses étranges sera présenté en première sur Netflix le vendredi 1er juillet prochain. Il y aura deux chapitres qui seront disponibles, qui auront une durée totale de plus de 4 heures, donc ils se sentiront comme deux films pour clôturer le quatrième épisode, même si ce ne sera pas la fin, car il y a une cinquième saison confirmée .

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂