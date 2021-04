La nouvelle bande-annonce de MODOK révèle Jon Hamm comme Iron Man dans la série Marvel animée Hulu

En prévision de la sortie de la série, Hulu a lancé une nouvelle bande-annonce pour l’émission d’animation Marvel en stop-motion, MODOK En vedette Ratatouilleet leGoldbergsstar Patton Oswalt en tant qu’organisme mental titulaire conçu uniquement pour tuer (les bandes dessinées peuvent parfois être si ridicules), les images nous donnent également notre premier regard sur Des hommes fous star Jon Hamm dans le rôle de l’icône Marvel Tony Stark AKA Iron Man.

Il y a beaucoup de blagues à tête géante alors que George Tarleton, qui devient connu sous le nom de MODOK, tente d’équilibrer sa vie personnelle chaotique avec ses activités de supervillain. Pour ceux qui connaissent moins bien le monde des bandes dessinées Marvel, MODOK a commencé sa vie en tant qu’employé pour AIM (Advanced Idea Mechanics). Possédant un intellect de génie, MODOK était un humain qui a subi une expérience qui l’a fait muter, lui donnant une tête incroyablement grande, si grande, en fait, qu’il avait besoin d’une chaise flottante pour être mobile.

Outre l’effet de l’expérience sur son apparence, MODOK était également doté de divers pouvoirs, y compris des capacités psychiques. Une fois de plus, l’orgueil de l’humanité combiné à une expérience loufoque aboutit à un individu surpuissant et dangereux. Ces gens n’apprendront-ils jamais? Après avoir obtenu une tête géante grâce à cette expérience, MODOK se rebelle contre AIM, prenant finalement le contrôle de l’organisation et utilisant ses ressources à ses propres fins néfastes.

Exprimé par Osawlt, Hulu’s MODOKtrouve le méchant en difficulté à bout de nerfs après avoir passé des années à ne pas prendre le contrôle du monde et à combattre des super-héros en cours de route. Désormais démis de sa société AIM après avoir fait faillite et vendu à l’organisation rivale GRUMBL, MODOK commence à s’occuper de sa famille corrompue alors qu’il fait face à une crise de la quarantaine.

Aux côtés d’Oswalt, les stars de la série Lucifer star Aimee Garcia dans le rôle de Jodie Tarleton, la femme de MODOK, qui remet en question son rôle de supervillain supérieur et décide qu’elle pourrait faire mieux, devenant elle-même une supervillain. Si cela ne suffisait pas déjà au mutant à la tête géante en difficulté, il a également une fille de 17 ans (qui partage son apparence et est exprimée par Brooklyn Nine-Nine‘s Melissa Fumero) qui essaie de gagner l’approbation de son père en tant que son propre supervillain.

Jetez les goûts de Nathan Fillion en tant que Simon Williams AKA Wonder Man, qui dort d’ailleurs avec la femme de MODOK, et Jon Hamm en tant que Tony Stark, et soudain, vous vous sentez un peu désolé pour l’organisme mental mis sur pied, conçu uniquement pour tuer. Surtout quand ils continuent tous à prendre des coups sur sa tête géante. La vie peut parfois être difficile pour un supervillain.

MODOK met également en vedette Whoopi Goldberg dans le rôle de Marian Pouncy AKA Poundcakes, un lutteur très fort, Bill Hader dans le rôle de Samuel Sterns AKA The Leader, un personnage qui a été taquiné dans le MCU. L’incroyable Hulk, et Ben Schwartz dans le rôle de Lou Tarleton, le fils de 12 ans socialement maladroit de MODOK qui a été créé dans un laboratoire.

MODOK La première sur Hulu est prévue le 21 mai 2021, la plate-forme devant publier les 10 épisodes de la série. Le même jour, le premier épisode de la série sera également diffusé sur le hub de contenu Star de Disney + dans certains territoires internationaux, les épisodes suivants étant publiés chaque semaine.

