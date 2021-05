‘Young Sheldon’: Partagez la bande-annonce attendue pour la fin de la saison 4

Le premier trailer de la fin du saison 4 de ‘Jeune Sheldon’, montrant que ce sera un épisode très émouvant pour le famille Cooper.

Après la production de la série dérivée de ‘La théorie du Big Bang’ a dû couper les épisodes de sa saison 3 en raison de la pandémie de coronavirus, il a repris son récit de la manière prévue par CBS.







Au cours de la saison 4 de l’émission, Sheldon est officiellement entré à l’université de East Texas TechDe plus, les problèmes du mariage des parents du personnage ont commencé à apparaître.

Maintenant, au moment où le dernier épisode de « Young Sheldon » s’est terminé, CBS a publié le premier aperçu du prochain épisode et de la finale de la saison 4 intitulée, « Le monde sauvage et laineux de la dynamique non linéaire ».







D’autre part, «Young Sheldon» reviendra pour une cinquième saison après avoir été renouvelé pour trois saisons par CBS.