Vanessa Bryant célèbre sa fille Natalia alors qu’elle termine ses études secondaires

La fille aînée de feu Kobe Bryant, Natalia Bryant, est maintenant diplômée du secondaire ! L’avenir s’annonce radieux pour la jeune fille de 18 ans, qui a été acceptée dans l’école de ses rêves, l’Université de Californie du Sud, plus tôt ce printemps et a également signé un contrat de mannequinat.

La mère de Natalia, Vanessa Bryant, a célébré le jalon de sa fille sur les réseaux sociaux.

« Papa, maman, Gigi, Bianka et Capri sont si fiers de toi @nataliabryant !!! » la fière maman a posté sur Instagram vendredi, à côté d’un clip vidéo d’un mortier orné de bijoux portant une citation attribuée à son défunt mari. La citation, signée « Papa », dit « Tout ce qui est négatif – pression, défis – est pour moi une opportunité de m’élever. »

La famille Bryant a assisté à la cérémonie de remise des diplômes et a célébré ensemble l’accomplissement de Natalia.

« Diplômé !!! » Natalia a posté sur Instagram, partageant une photo d’elle debout avec sa casquette et sa robe et souriante.

Sa petite sœur, Bianka, a participé à la célébration, brandissant une photo agrandie de sa grande sœur.

« Allez Nani ! Félicitations @nataliabryant ! » maman Vanessa a sous-titré les jolies photos et la vidéo de l’enfant de 4 ans.

Vanessa a également partagé d’autres photos de la remise des diplômes, dont l’un des « pods » de Natalia l’encourageant.

« Grad Pod (A2-4) », a-t-elle posté, avec un emoji de mains de prière. Les fans sauront que 24 était l’un des numéros de maillot que Kobe portait avec les Lakers de Los Angeles.

Vanessa a également partagé un instantané de Natalia qui avait l’air heureuse et confiante à côté de plusieurs ballons colorés.

Les Bryants ont perdu de manière inattendue Kobe et sa fille de 13 ans Gigi dans un accident d’hélicoptère en janvier 2020. Le mois dernier, Vanessa et Natalia ont honoré Kobe avant son intronisation au Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.

Dans le cadre de la cérémonie, Vanessa et Natalia sont apparues à la Tip-Off Celebration pour recevoir une veste et une bague pour Kobe. Natalia a honoré son père ce jour-là en portant la veste et la bague à côté des autres intronisés.

En mars, Vanessa a raconté à People la « douleur inimaginable » qu’elle a subie après la mort tragique de son mari et de sa fille.

« Cette douleur est inimaginable », a-t-elle déclaré. « Il suffit de se lever et d’avancer. S’allonger dans son lit, pleurer ne changera pas le fait que ma famille ne sera plus jamais la même… Mais sortir du lit et avancer va rendre la journée meilleure pour moi. les filles et pour moi. C’est donc ce que je fais. »

En rapport: