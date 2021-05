« Young Rock » reçoit un renouvellement pour une deuxième saison

La populaire série télévisée «Young Rock» produite par NBC a été autorisée pour une deuxième saison, préparant le public à des épisodes plus anecdotiques inspirés par l’enfance et la jeunesse de Dwayne «The Rock Johnson», qui a également un rôle de producteur exécutif.

Selon ComicBook.com, NBC a annoncé ce week-end le renouvellement de la série avec «Kenan», mettant en vedette l’acteur de Saturday Night Live Kenan Thompson, de sorte que les deux productions resteront toujours dans les programmes de programmation de la chaîne l’année prochaine.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le créateur de « Entourage » accuse HBO d’avoir enterré l’héritage de la série

« Ce fut une vraie joie de voir Dwayne Johnson et Kenan Thompson sur NBC chaque semaine et de voir les familles se connecter avec leurs histoires racontables, divertissantes et émouvantes », a déclaré Lisa Katz, présidente de la programmation scénarisée pour NBCUniversal Television, dans un communiqué.

Nous sommes ravis de renouveler ces émissions pour une autre saison et j’ai hâte de voir plus de Dwayne, Kenan et les acteurs et équipes incroyablement talentueux derrière chacun d’eux.

Vous pourriez aussi être intéressé par: La méthode Kominsky révèle la bande-annonce de la dernière saison

Créé par Johnson en collaboration avec Nahnatcha Khan, « Young Rock » se concentre sur diverses périodes de la vie de l’acteur, depuis ses débuts en tant que lutteur professionnel, son adolescence a lutté pendant ses années de lycée et ses jours en tant que joueur de football à l’Université de Miami, sautant entre chacun de ces espaces temporaires jusqu’à ce qu’il atteigne l’homme qu’il est devenu.

La première saison de « Young Rock » se compose de seulement onze épisodes, juste assez pour l’établir en tant que personnage et montrer les relations avec les différentes personnes ayant une certaine importance dans sa vie. Il convient de souligner le calendrier présenté en 2032, où Johnson est montré en campagne pour la présidence aux États-Unis, ce dont on a spéculé ces dernières années.