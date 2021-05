Qu’a dit Michelle Salas à propos de Luis Miguel?

Propos'Nature Propos' Nature Sirop du Père Michel 200ml

Description : Propos'Nature Sirop du Père Michel 200ml est un complément alimentaire qui contribue à dégager les voies respiratoires et adoucir la gorge. Sa formule contient : Propolis Cuivre Zinc Manganèse Magnésium Le magnésium et le manganèse vont aider à réduire la fatigue et à maintenir le métabolisme énergétique à la normale. Le zinc et le cuivre va participer au fonctionnement normal du système immunitaire. La propolis va calmer les maux de gorge et libérer les voies respiratoires. Conseils d'utilisation : Prendre non dilué de préférence, avant ou en dehors des repas. Conserver le sirops 30 secondes dans la bouche avant d'avaler. Pour un enfant : 3 fois par jour, prendre 2 ml de sirop. Pour un adulte : 3 fois par jour, prendre 5 ml de sirop. Ne pas dépasser la dose recommandée. Conserver dans un endroit sec et à l'abri de la chaleur. Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne doit pas se substituer à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain. Composition : Pour 15ml de sirop : Propolis : 289,5mg Cuivre : 3mg Magnésium : 1,425mg Manganèse : 0,27mg Zinc : 0,195mg Oligo-éléments, propolis, sauge riche en cuivre, fructose, manganèse, zinc et magnésium restaurée, complexe d'huiles essentielles. Conditionnement : Flacon de 200ml