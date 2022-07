Les aveux de Noah Schnapp sur Will Byers, son personnage de Stranger Things

Netflix

Noah Schnapp est l’un des acteurs les plus aimés de choses étranges et maintenant il a fait la confession sur son personnage que tous les fans attendaient. La rencontrer.

La quatrième saison de choses étrangesest devenu un tourbillon d’informations pour les fans. Eh bien, dans ces nouveaux épisodes que Netflix a créés en deux parties, beaucoup de choses ont été connues à propos de les garçons hawkins. À leur tour, l’arrivée de nouveaux personnages et drames pour les protagonistes ont fait de la récente édition un succès. Cependant, maintenant celui qui a révélé un détail inattendu sur l’un des personnages était Noé Schnapp.

Dans choses étranges Noah Schnapp donne vie à Will Byers depuis la première saison et n’est pas seulement l’un des acteurs les plus aimés, mais son personnage est aussi l’un des favoris. C’est pourquoi, au fil des années, de nombreux fans ont été surpris qu’en aucune saison, Will n’ait montré de l’intérêt pour une fille, comme les autres.

À tel point que, à partir de là, certaines théories ont commencé à émerger et l’une des plus puissantes était que le personnage de Schnapp était homosexuel. Pour cette raison, maintenant, l’acteur a décidé de sortir et de parler et de clarifier la vérité sur L’orientation sexuelle de Will Byers. En premier lieu, avant la première de la quatrième saison, il a déclaré que la sexualité de son personnage était « ouvert à l’interprétation du public”. Cependant, maintenant il est allé plus loin et a dit la vérité.

Lors d’un entretien avec Variété, Noé Schnapp déclaré: « Il est maintenant clair à 100% que Will est gay et aime Mike (Finn Wolfhard)”. Puis il a ajouté : « Je veux dire dans cette saison, il est devenu tout à fait clair que Will a des sentiments pour Mike. Pendant de nombreuses saisons, c’est un arc qui a été résolu à un rythme lent. Je pense que pour la quatrième saison, c’était juste moi qui jouais ce personnage qui aime son meilleur ami, mais il fait face à la difficulté de ne pas savoir s’il l’acceptera ou non et il se sent comme une erreur et qu’il n’appartient à rien. Sera toujours ressenti de cette façon”.

Pour expliquer ces mots, Schnapp a poursuivi: «Tous ses amis (de Will) ont des copines, mais Will n’a jamais trouvé personne avec qui tomber amoureux. C’est pourquoi je pense que beaucoup de gens viennent me voir et me disent qu’ils aiment Will et qu’ils s’identifient à lui. Parce que c’est un vrai personnage”. Au vu de ces déclarations, on a demandé à l’acteur s’il n’avait pas osé parler de la sexualité du personnage avant car il pensait que c’était un spoiler.

« Oui, je pense que c’était le cas. Évidemment, cela a été créé dès la première saison. C’était toujours là, mais ça n’a jamais été vraiment confirmé, c’était juste lui (Will) qui grandissait, peut-être un peu plus lentement que ses amis. Mais maintenant, il vieillit, alors ils l’ont rendu très réel, une chose évidente. Maintenant, il est clair à 100% qu’il est gay et qu’il aime Mike« , a répondu. Et, avec cela, il révèle ce que beaucoup soupçonnaient déjà de la série afin que, pour la cinquième saison, ces sentiments puissent encore se développer.

