Découverte des ruines d’un ancien fort, d’une église et d’un temple en Égypte

Selon le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités, des archéologues égyptiens ont mis au jour les restes d’un temple de l’époque ptolémaïque, d’un fort romain et d’une ancienne église copte.

L’église a été construite dans les ruines du fort romain, qui a été trouvé sur un site archéologique connu sous le nom de Shiha Fort, dans le gouvernorat d’Assouan dans le sud de l’Égypte, le ministère annoncé dans un communiqué du 18 janvier .

Le temple date de la dynastie ptolémaïque, qui a commencé environ deux décennies après Alexandre le Grand décédé en 323 av.J.-C. et son général, Ptolémée Ier, reprit la partie égyptienne de l’empire d’Alexandre et dura jusqu’en 30 av.J.-C. Le temple en ruine, également trouvé sur le site, était décoré d’un panneau de grès inachevé qui présentait un empereur romain, selon la mission archéologique égyptienne du ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités, qui a effectué les fouilles.

Bien que le panneau du temple soit incomplet, les archéologues ont pu voir qu’il représentait l’entrée d’un temple. Dans la scène gravée, un homme qui ressemble à un empereur romain se tient à côté d’un autel avec une divinité inconnue au-dessus, ont déclaré les archéologues.

Le temple avait quatre blocs de grès décorés de sculptures de feuilles de palmier, selon Mostafa Waziri, secrétaire général du ministère des Antiquités. Dans le temple, les archéologues ont également trouvé une inscription écrite en écriture hiératique (le système d’écriture cursive local utilisé dans l’Egypte ancienne ) sur un empereur grec, ainsi que des sculptures montrant des cartouches (hiéroglyphes égyptiens gravés dans une gravure ovale verticale) des rois ptolémaïques.

Vaisseaux en céramique trouvés sur le site du fort Shiha à Assouan. (Crédit d’image: Ministère égyptien du tourisme et des antiquités)

Les archéologues connaissent ce site à Assouan depuis un certain temps; de 1920 à 1922, l’archéologue allemand Hermann Junker en a découvert une partie, selon Mohamed Abdel Badie, chef de l’administration centrale des antiquités de Haute-Égypte. Cependant, l’excavation n’a jamais été terminée.

Petits récipients en céramique trouvés sur le site archéologique du gouvernorat d’Assouan, dans le sud de l’Égypte. (Crédit d’image: Ministère égyptien du tourisme et des antiquités)

Les derniers travaux ont permis de mieux comprendre la première église copte construite là-bas. Les Coptes, qui représentent environ 10% de la population égyptienne, sont les descendants d’une longue lignée d’anciens Egyptiens qui se sont ensuite convertis au christianisme au début du premier siècle, selon Encyclopedia Britannica .

Les nouvelles fouilles ont révélé que l’église avait une voûte en briques rouges et qu’un mur de briques de boue entourant le bâtiment sacré était plus grand qu’on ne le pensait auparavant, avec une largeur de près de 7 pieds (2,1 mètres), a déclaré Abdel Badie dans le communiqué.

Le côté nord de l’église comprend quatre pièces, un long hall et un escalier. Le côté sud a des fours qui servaient à cuire de la poterie et des carreaux de pierre ont été trouvés sur le côté est.

