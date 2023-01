Women of the Movement : sur quel livre est basée la nouvelle série Star+ ?

Étoile+

Star + se prépare pour la première de Women of the Movement, une nouvelle série à venir cette semaine basée sur un livre.

Femmes du mouvement est l’une des séries à venir qui arrivera en Amérique latine via le service de streaming Étoile+. Ce sera le mercredi 25 janvier, près d’un an après sa sortie aux États-Unis, où il a été plébiscité par la critique et les téléspectateurs pour avoir traité d’un thème toujours d’actualité dans le pays. Son postulat est basé sur un livre qui a marqué les lecteurs et ici on va tout vous dire.

Le spectacle, réalisé par Gina Prince-Bythewood et écrit par Marissa Jo Cerar, raconte l’histoire de Mamie Till-Mobley, qui a consacré sa vie à demander justice pour son fils Emmett Till après son meurtre brutal dans le sud des États-Unis, pendant les jours des lois Jim Crow. Réticente à laisser le meurtre d’Emmett disparaître des gros titres, Mamie a choisi de porter son chagrin devant le monde afin d’émerger en tant que militante pour la justice et ainsi lancer le mouvement des droits civiques en Amérique tel que nous le connaissons aujourd’hui.

+ Sur quel livre Women of the Movement est-il basé ?

La série Femmes du mouvement qui viendra à la plate-forme Étoile+ le 25 janvier avec ses 6 épisodes est basé sur le livre « Emmett Till: Le meurtre qui a choqué le monde et propulsé le mouvement des droits civiques (série sur la race, la rhétorique et les médias) »écrit par Devery S Anderson. Il s’agit d’un récit complet du meurtre de 1955, du procès et de l’enquête du FBI de 2004-2007 sur l’affaire, ainsi que de la décision d’un grand joueur du Mississippi.

« Il raconte l’histoire d’Emmett Till, le garçon afro-américain de quatorze ans de Chicago brutalement lynché pour un flirt inoffensif dans un magasin de campagne du delta du Mississippi. Anderson utilise des documents qui n’ont jamais été disponibles pour les enquêteurs précédents, tels que la transcription du procès, les déclarations longtemps cachées des principaux acteurs de l’affaire et les interviews que Carolyn Bryant a données au FBI en 2004 (les premières en cinquante ans), ainsi que d’autres documents du FBI récemment divulgués. Anderson a également interrogé des membres de la famille des tueurs accusés , dont la plupart ont accepté de parler pour la première fois »mentionnez son synopsis.

Toutes les années de travail de recherche ont été consacrées à cette publication, qui a finalement atteint les librairies en 2015. Moins d’une décennie plus tard, son adaptation à l’écran a été créée. Femmes du mouvement, avec Adrienne Warren, Tonya Pinkins, Cedric Joe, Glynn Turman, Ray Fisher, Chris Coy, Julia McDermott, Carter Jenkins et Gary Basaraba. La série sera disponible à partir du 25 mai sur Étoile+.

