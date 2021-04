WhatsApp est si sécurisé que Mark Zuckerberg utilise Signal

Devez-vous faire confiance à WhatsApp alors que même le créateur de Facebook utilise Signal?

Étant le principal dirigeant de l’une des plus grandes entreprises du monde, il est normal que Mark Zuckerberg se soucie de votre vie privée et utilise donc tous les outils à portée de main pour protéger vos données. Ce qui n’est pas si normal, au contraire, c’est que ne fais même pas confiance aux mesures de sécurité fournis par les plateformes développées par votre entreprise.

Ce n’est pas non plus surprenant. Après tout, Les données de Mark Zuckerberg ont été incluses dans une fuite massive sur Facebook qui a révélé les informations personnelles de 533 millions de personnes dans le monde. Entre eux, le numéro de téléphone du fondateur de Facebook. Un numéro qui a servi à découvrir que, ironiquement, le propriétaire actuel de WhatsApp utilise Signal.

Quelles données WhatsApp collecte auprès de vous et comment elles se comparent à iMessage et Signal

Le fondateur de Facebook a également un compte sur Signal

Après avoir réussi à mettre la main sur le document contenant les données de toutes les personnes victimes de la fuite massive, le chercheur spécialisé en cybersécurité Dave Walker a montré, à travers son profil Twitter, comment les données de Mark Zuckerberg ils avaient également été dévoilés.

Les données, en plus du nom, de l’adresse, de la profession ou du conjoint, comprenaient également les numéro de téléphone associé au compte Facebook. Ces données ont permis de vérifier si l’actuel PDG de Facebook, société qui a acquis WhatsApp en 2014 pour 16 milliards de dollars, utilise l’une des applications de messagerie instantanée rivales de WhatsApp, Signal.

Bon appel. Ll est. pic.twitter.com/X4bn0Xh96P – Dave Walker (@Daviey) 4 avril 2021

La nouvelle attire surtout l’attention, car ces derniers mois, Signal gagne en popularité par rapport à WhatsApp, en particulier après que Facebook a annoncé un changement important dans les politiques d’utilisation de son application de messagerie, ce qui empêcherait d’utiliser davantage le service à ces derniers. les personnes qui décident de ne pas accepter lesdits changements. De Signal, d’ailleurs, ils n’ont pas hésité à profiter de l’occasion pour donner encore plus de publicité à leur application:

Alors que la date limite d’acceptation des conditions d’utilisation de WhatsApp du 15 mai approche à grands pas, Mark donne l’exemple: https: //t.co/Mt5YksaAxL – Signal (@signalapp) 6 avril 2021

Bien sûr, le co-fondateur de Facebook a peut-être simplement utilisé Signal pour voir de première main ce que propose l’application de messagerie ultra-sécurisée, et quelles sont les raisons qui poussent de plus en plus de gens à abandonner WhatsApp pour passer à cette alternative axée sur la confidentialité. Curieusement, tout semble indiquer que Mark Zuckerberg n’a pas de compte Telegram.

