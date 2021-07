N’en frappez pas un : Netflix a annulé Maldita, la série de l’actrice 13 Reasons Why

Ce n’est pas nouveau que le service de streaming Netflix Il a de multiples contenus cinématographiques et télévisuels, de sorte que l’éventail des opportunités et la durabilité de la plate-forme deviennent de plus en plus compliqués. C’est pour ça que Ils ont annulé différentes séries la dernière fois et ce week-end, il a été annoncé que il en sera de même avec Damné, Protagonisée par Katherine Langford.

De quoi parle Damn ? « Maudit suit Nimue, une héroïne au don mystérieux qui est destinée à devenir la puissante (et tragique) Dame du Lac. Après la mort de sa mère, elle trouve un acolyte inspiré d’Arthur, un jeune mercenaire. Tout au long de son voyage, Nimue devenu un symbole de courage et de rébellion contre les terrifiants Paladins rouges et leur complice, le roi Uther. »dit son résumé.

Cette émission est arrivée le 17 juillet 2020 avec une intrigue vraiment prometteuse, mais la vérité est que ses dix épisodes ont reçu des critiques régulières, plus négatives que positives, et le nombre d’audience n’était pas celui attendu. C’est pourquoi Netflix a finalement décidé qu’il n’y avait pas de deuxième saison et laissera l’histoire inachevée, selon ce qui a été rapporté par Date limite.

Ils affirment que les annulations que nous avons cette année, où l’on trouve Monarch, Atypical et The Legacy of Jupiter, entre autres, ont à voir avec la soi-disant « guerre du streaming ». Netflix a en tête de miser sur les productions qui ont reçu un accueil favorable de la presse et du public, de manière à continuer la compétition face à Disney+, HBO Max et Amazon Prime Video.







Katherine Langford semblait se diriger vers son propre projet sur la plate-forme, après avoir joué Hannah Baker dans 13 raisons pour lesquellesmais ça n’a pas bien marché pour elle. En outre, Elle a également eu l’occasion de briller dans Avengers : Endgame en tant que Morgan Stark, fille d’Iron Man, mais ses scènes ont été éliminées.. Va-t-il remplir un autre rôle important ?