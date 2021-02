Où trouver des graines de fraises à Stardew Valley

Les fraises sont l’un des meilleurs fruits actuellement dans Stardew Valley; ils sont également un cadeau pour l’un des PNJ romantiques et peuvent être transformés en vin. Cela dit, voici comment obtenir des graines de fraise Stardew Valley.

Comment obtenir des graines de fraises à Stardew Valley

Pour obtenir des graines de fraise Stardew Valley, vous devez attendre le festival des œufs qui a lieu le 13e jour de chaque printemps sur la place de la ville de Pelican. Au festival, vous pourrez acheter les graines pour 100 pièces d’or par graine à Pierre, qui sera sur un stand près de l’entrée de la ville; Parallèlement à cela, vous pouvez également acheter divers autres articles liés au festival des œufs.

Une fois que vous avez obtenu les graines de fraises, vous pouvez ensuite les planter, et elles prendront un total de huit jours pour mûrir et quatre jours après votre première récolte. Nous vous recommandons d’acheter un grand nombre de graines de fraises et de les conserver pour les planter le premier jour du printemps suivant; cependant, vous pouvez également les planter le jour où vous les aurez, mais ce sera délicat. En effet, une fois que vous entrez sur la place de la ville, vous ne pourrez pas partir avant la fin du festival à 22 heures.

Pour contourner ce problème, vous devrez planifier à l’avance et labourer votre sol et l’arroser à l’avance; de cette façon, vous pourrez planter les graines et les fertiliser toutes en une journée. Vous pouvez également planter des graines de fraises après le festival, mais votre meilleur pari est d’aller avec le 13 ou le 1er du printemps.

Cela dit, une fois que vous aurez semé les graines et récolté des fraises, vous pourrez alors faire les choses suivantes avec elles. En passant, la récolte des fraises vous rapportera 18 XP pour améliorer vos compétences agricoles.

Vendez-les sur Dropbox : les vendre vous donnera l’or suivant par rareté Prix ​​de base: 120 pièces d’or (132 pièces d’or avec la profession de barre) Prix ​​de l’argent: 150 pièces d’or (165 pièces d’or avec la profession de barre) Prix ​​de l’or: 180 pièces d’or (198 pièces d’or avec la profession de tiller) Prix ​​Iridium: 240 pièces d’or (264 pièces d’or avec la profession de barre)

Faites de la confiture avec eux: Vous pouvez également transformer des fraises et des fruits en confiture; cela vous permettra de vendre la gelée aux prix suivants Prix ​​de base: 270 pièces d’or (407 pièces d’or avec la profession d’artisan)

Donnez-les en cadeau à Démétrius ou à Maru.

Faire du vin avec eux : Faire du vin avec des fraises est probablement l’une des meilleures choses que vous puissiez faire avec elles; c’est aussi le plus rentable, alors voici ce que vous pouvez vendre du vin de fraise par rareté. Prix ​​de base: 360 pièces d’or (503 pièces d’or avec la profession d’artisan) Prix ​​de l’argent: 450 pièces d’or (630 pièces d’or avec la profession d’artisan) Prix ​​de l’or: 540 pièces d’or (756 pièces d’or avec la profession d’artisan) Prix ​​Iridium: 720 pièces d’or (1007 pièces d’or avec la profession d’artisan)



