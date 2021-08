« Wes Craven’s New Nightmare »: Horreur, métafiction et Freddy Krueger

« A Nightmare on Elm Street » est souvent cité comme l’une des premières approches du cinéma d’horreur pour de nombreux amateurs contemporains du genre, et représente peut-être aussi l’une des premières expériences traumatisantes vécues devant un écran. Après tout, l’image d’un homme défiguré avec des lames tranchantes dans son gant est une image qui peut difficilement être oubliée.

Le cinéma de Wes Craven regorge de personnages tout aussi troublants et tordus, mais Freddy Krueger est le plus mémorable de tous, en grande partie grâce à la performance magistrale de Robert Englund, qui tout au long de sa suite a su le doter d’un charisme et d’une personnalité hors du commun dans l’horreur. méchants.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Old » est une renaissance dans le récit de M. Night Shyamalan (Review)

Mais Freddy Krueger n’est pas seulement une icône de la franchise. Le cœur de son personnage est de représenter ce que nous craignons le plus dans nos moments les plus vulnérables, et c’est quelque chose que Craven a pris sur lui de rappeler au public dans « Wes Craven’s New Nightmare », le film le plus étrange et le plus bizarre. filmographie.

Entre 1984 et 1994, il y a un total de cinq suites dans la franchise Freddy Krueger, aucune d’entre elles dirigée par Craven. A cette époque le personnage cesserait d’être cette figure menaçante qui rôde dans le noir et deviendrait ce personnage sarcastique qui anéantit ses victimes en lançant de mauvais jeux de mots, et c’est quelque chose que le réalisateur chercherait à corriger une fois pour toutes.

Toujours prêt à se renouveler et à surprendre le public, Wes Craven construit dans « New Nightmare » une version fictive de Heather Langenkamp, ​​star du premier volet de la franchise jouée par elle-même alors qu’elle traite des effets que la saga a apportés à sa vie au quotidien en étant constamment reconnue pour son rôle de Nancy.

La mort tragique de son mari allait prendre un tournant sinistre dans sa vie au moment où elle découvrirait des traces de griffes sur son corps. Ce qui est considéré comme une simple coïncidence se transforme en un véritable cauchemar lorsqu’elle commence à être harcelée par Freddy Krueger lui-même, ou quelque chose de similaire à lui.

Craven nous présente une réalité dans laquelle il a lui-même utilisé la saga de « A Nightmare on Elm Street » comme sceau de confinement pour une force diabolique qui terrorise l’humanité depuis l’Antiquité, et ne peut être enfermée que par une version plus puissante. de l’histoire originale.

D’une manière intelligente, Wes Craven se moque de la nécessité pour les grands studios de surexploiter leurs personnages d’horreur les plus populaires (dans ce cas, sa propre création) tout en nous présentant une nouvelle façon de semer la peur avec Krueger, qui cette fois-ci c’est en fait une force obscure essayant de prendre sa forme dans le monde réel, le rendant encore plus troublant que l’original.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Quentin Tarantino n’a pas encore vu l’intégralité des « Natural Born Killers »

À première vue, « Wes Craven’s New Nightmare » ne semble qu’un prétexte pour faire ressortir que la saga n’était plus la même peur qu’avant. C’est aussi un manifeste sur de véritables problèmes parmi les acteurs de la franchise. Langenkamp et sa difficulté à décrocher de nouveaux rôles en étant cataloguée dans son rôle de Nancy et le harcèlement constant des fans de la saga.

Même Craven prend un moment pour s’analyser dans son rôle de conteur, se trouvant dans l’impossibilité de générer un nouveau récit suffisamment puissant pour contenir le mal qui le hante. Il y a ceux qui regardent dans « Scream » la première tentative du cinéaste de faire de l’horreur métafictionnelle, mais avec « New Nightmare », il a réussi à le faire du point de vue de sa propre franchise, et c’est quelque chose qui mérite d’être reconnu.