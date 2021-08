Qui est Isabelle Damon ? La fille de Matt Damon lui dit d’arrêter de dire F-Sur homophobe

La fille de Matt Damon, Isabella, génère toute une base de fans pour elle-même en ligne, bien que involontairement !

Isabella Damon a récemment fait la une des journaux après l’annonce de Damon qu’il avait « retiré » le f-slur pour les personnes LGBTQ, mais apparemment, elle met son père à sa place depuis des années maintenant.

Qui est Isabelle Damon ? Comment la fille de Matt Damon le garde au sol.

Isabella est la fille de 15 ans de Matt Damon qui fait la une des journaux pour avoir trollé l’acteur primé.

Damon et sa femme, Luciana Barroso, ont 4 enfants ensemble : Alexia, 22 ans, Isabella, 15 ans, Gia, 13 ans et Stella, 11 ans. Barroso a eu Alexia avant d’épouser l’acteur, faisant de Damon son beau-père.

Damon fait ses tournées de promotion pour son nouveau film ‘Stillwater’ et finit toujours par parler de ses filles, en particulier d’Isabella.

Il les aime tous beaucoup, mais Isabella retient toute l’attention en tant que deuxième aînée.

La fille de Matt Damon, Isabella, l’a obligé à arrêter d’utiliser le mot homophobe.

Dans une interview, l’acteur de 50 ans a révélé que sa fille avait dû lui écrire un traité afin qu’il arrête de proférer des injures homophobes.

« J’ai fait une blague, il y a des mois, et j’ai obtenu un traité de ma fille », a-t-il dit, « Elle a quitté la table. J’ai dit : ‘Allez, c’est une blague ! Je le dis dans le film « Stuck on You! »

Le film Stuck On You est sorti en 2003, où Matt Damon joue le rôle d’un frère jumeau qui préfère rester à l’écart des projecteurs tandis que son autre frère essaie de devenir acteur – allez comprendre.

« Elle est allée dans sa chambre et a écrit un très long et magnifique traité sur la dangerosité de ce mot », a-t-il déclaré. « J’ai dit: » Je retire le f-slur! J’ai compris. »

Partout sur les réseaux sociaux, les gens sont confus : pourquoi partagerait-il cette information ? Comment le diplômé de Harvard a-t-il pu être si ignorant ?

Considérant combien il a parlé de ses filles, il voulait probablement en dire plus sur l’influence d’Isabella.

Comment Matt Damon a réussi à entrer aussi loin dans le 21e siècle sans comprendre les effets néfastes des mots qu’il utilisait est un mystère, mais il est très clair qu’il acceptait très bien le changement et comprenait ce que sa fille lui disait.

Le jeune de 15 ans joue un rôle très important dans sa vie, le gardant sous contrôle à plus d’un titre et le garde toujours sur ses gardes.

Isabella Damon refuse de regarder les films célèbres de son père.

Damon a déjà révélé que sa fille n’était pas la plus grande fan de ses films, ou du moins c’est ce qu’elle prétend !

« Si les critiques sortent et qu’elles sont terribles, alors elle le regardera », a déclaré Damon. « S’ils sortent et qu’ils sont bons, elle va passer …. Elle cherche des munitions tout le temps. «

Plus tôt le mois dernier, on a demandé à Damon si les gens l’associaient toujours à « Good Will Hunting ».

Il dit que moins de gens le font à cause de l’âge du film, et qu’Isabella refuse de le regarder, « Elle ne veut voir aucun film dans lequel je suis qu’elle pense être bon. »

Lorsqu’on lui a demandé de clarifier, il a déclaré: «Elle aime juste me donner de la merde. Ma fille a dit : ‘Ouais, tu te souviens de ce film que tu as fait, The Wall ?’ J’ai dit : ‘Ça s’appelait La Grande Muraille.’ Elle dit : ‘Papa, il n’y a rien de génial dans ce film.' »

Damon dit qu’Isabella est hilarante – et nous sommes d’accord !

Dans une interview faisant la promotion de son nouveau film, « Stillwater », il a déclaré: « Elle est comme l’une des personnes les plus drôles que j’ai jamais rencontrées. Elle est vraiment cool.

« Stillwater » est un film sur un père en mission pour libérer sa fille éloignée de crimes qu’elle n’a pas commis.

« C’est plus facile de trouver mon chemin dans un personnage [if they’re a dad], a-t-il déclaré, « Ils deviennent beaucoup plus faciles à comprendre. Si vous pouvez établir une corrélation directe avec votre propre vie, c’est toujours beaucoup plus facile. »

Il est logique que sa tournée promotionnelle les ramène toujours à eux, ils représentent une très grande partie de sa vie et c’est sur la marque du film.

« Elle garde mes pieds fermement sur terre », dit-il. Mais qui sait si elle verra un jour le prochain film !

