Control Z : tout ce qu’on sait sur la deuxième saison

Contrôle Z surpris par son grand nombre d’audience à son arrivée sur le service de streaming Netflix en mai 2020, pour lequel un renouvellement pour une deuxième saison a été remporté, qui arrivera dans les prochains jours. Si vous voulez tout savoir sur leurs nouveaux épisodes, ne manquez pas ici tout ce que vous devez savoir.

Le premier versement concerne un hacker d’identité inconnue commence à divulguer les secrets les plus intimes des élèves de l’École nationale et tout change : les garçons populaires commencent à subir du harcèlement, les marginalisés prennent leur place et tout le monde devient suspect d’un crime. Sofia, la protagoniste, commence à négocier avec lui pour le persuader, mais les choses deviennent incontrôlables.

De quoi parlera la saison 2 ? Voici le résumé des nouveaux chapitres : « L’époque où le pire qui pouvait arriver était que vos secrets soient révélés à toute l’école était révolue depuis longtemps. La menace maintenant ? Le vengeur. Un personnage mystérieux qui cherche à venger la mort de Luis en terrorisant l’école. Tout ce que les étudiants veulent, c’est continuer leur vie et laisser derrière eux ce qui est arrivé au pirate informatique… mais The Avenger ne les laissera pas s’en tirer si facilement. « .

Le casting comprend Ana Valeria Becerril, Michael Ronda, Yankel Stevan, Macarena García, Andrés Baida, Fiona Palomo, Patricio Gallardo, Samantha Acuña, Patricia Maqueo, Ana Sofía Gatica, Rocío Verdejo, Rodrigo Cachero, Xabiani Ponce de León et Iván Aragón. La grande surprise est que Zion Moreno ne reviendra pas en tant qu’Isabela pour avoir choisi « de rester plus près de chez soi », selon ses mots, la fiction perdra donc une pièce intéressante.







+ Quand la deuxième saison de Control Z est-elle diffusée ?

La deuxième saison de Control Z arrivera cette semaine sur Netflix, plus précisément le mercredi 4 août. Ils chercheront à égaler le chiffre obtenu l’an dernier, où a été classé parmi les dix contenus les plus consultés sur la plateforme dans 64 pays différents et s’est démarqué avec un total de 20,5 millions de vues dans ses 28 premiers jours.