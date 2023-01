Gina Yei : de quoi parle la série qui vient d’arriver sur Disney Plus

in

DISNEY+

Didi Romero joue dans la nouvelle fiction latino-américaine de Disney +. Découvrez pourquoi vous ne pouvez pas manquer cette série en musique pure !

©Disney+Gina Yei #ConTodoElCorazónYMás a créé sa première saison.

Ceux qui adorent les séries musicales savent bien que le catalogue qui offre la plus grande variété dans le genre est Disney+. C’est que la plateforme de streaming comprend des productions pour toute la famille dans lesquelles des histoires divertissantes sont combinées avec des chansons plus qu’accrocheuses. C’est ainsi qu’il l’a démontré avec Gina Yei #WithTodoElCorazónYMás, une nouvelle fiction latino. Sachez de quoi il s’agit !

Si vous avez aimé des séries comme Violetta, je suis Luna, Bia Soit entrelacés -tous disponibles dans le catalogue Disney +, vous ne pouvez donc pas manquer cette nouvelle bande. A partir d’aujourd’hui, 11 janvier, le 12 épisodes d’environ 45 minutes qui composent cette première saison.

Ce qui rend spécial Gina Yei? La série a été entièrement enregistrée dans le Caraïbes portoricainesainsi leurs thèmes originaux mêlent les genres de musique latine urbaine. De plus, il a un casting plein de stars, mené par Didi Romero et avec les performances de Gabriel Tarantini comme Manou, Philippe Albours comme Jayden et Ana Gabriela Wolfermann comme Ruby Ruby.

+ Qu’est-ce que Gina Yei à propos de #ConTodoElCorazónYMás

Gina Yei tire son surnom de cette expression qu’elle utilise chaque fois qu’elle est heureuse. Et maintenant, il a quelques raisons de le répéter : il a gagné une bourse pour étudier au célèbre Institut musical des Caraïbes, située sur l’île de Porto Rico et connue comme le berceau du reggaeton. C’est pourquoi le protagoniste est enthousiasmé par l’idée de composer des chansons pour de grands artistes, en particulier pour Jaydenfils du propriétaire de l’institut et figure actuelle de la musique urbaine des jeunes.

Basés sur des thèmes tels que la vocation, la créativité et la passion pour l’art, les personnages de Gina Yei #WithTodoElCorazónYMás Ils devront affronter des rivalités dans le genre, leurs premières romances d’adolescent et la pression de la célébrité. En ce sens, le personnage que Didi Romero joue sur Disney+, doit rester fidèle à ses convictions pour réaliser le rêve qu’il aspire depuis longtemps.

Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Disney+ pour pouvoir profiter du contenu exclusif qui a été diffusé et qui continuera à être diffusé uniquement sur la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici. Qu’est-ce que tu attends?

