Watch Dogs: Legion est désormais disponible sur Xbox One, Series X, Series S, PS 4, PS 5 et Stadia sans frais supplémentaires

Ubisoft a annoncé que le mode en ligne pour Chiens de garde: Légion est désormais disponible sur différentes consoles et Stadia. L’éditeur a déclaré que les joueurs pourront profiter du mode en ligne sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4, PlayStation 5 et Stadia sans frais supplémentaires. Les joueurs PC auront bientôt accès avec le mode qui fera ses débuts sur Epic Games Store et Ubisoft Store sur PC Windows. Ubisoft a promis que le mode en ligne apparaîtra prochainement sur leur service d’abonnement, Ubisoft +, également.

Le mode en ligne apportera plusieurs nouvelles fonctionnalités au jeu, comme la possibilité d’itinérance libre dans une coopérative à monde ouvert où les joueurs pourront faire équipe avec leurs amis. Les équipes peuvent avoir jusqu’à quatre joueurs lorsqu’elles traversent Londres, la ville où se déroule le match. Les joueurs pourront participer à des événements, relever des défis et gagner des récompenses grâce à des activités parallèles.

Les joueurs pourront utiliser de nouveaux mécanismes de jeu en coopération pour réussir plusieurs nouvelles missions en coopération où deux à quatre joueurs peuvent se réunir.

Fait intéressant, le mode en ligne apporte également le premier mode Joueur contre Joueur (PvP) disponible, appelé Spiderbot Arena. En cela, jusqu’à quatre joueurs pourront participer à un match à mort gratuit pour tous. Les joueurs auront la possibilité de contrôler des robots araignées armés dans le jeu.

Les détenteurs du Season Pass auront la chance de jouer à deux missions solo exclusives. Le premier est le protocole Guardian, dans lequel DedSec déterrera un algorithme qui montre que l’IA peut parfois annuler la décision humaine. Il appartient maintenant au joueur d’empêcher que l’algorithme ne soit mal utilisé. L’autre mission n’est pas en notre nom. En cela, DedSec découvre un groupe qui utilise son nom. L’équipe secrète suit les ordres d’un propriétaire de tabloïd qui vise à prendre le pouvoir à Londres.

Ubisoft a déclaré que des ajouts seraient proposés aux joueurs sous la forme d’un mode Invasion PvP, de plus de missions coopératives et de personnages gratuits à l’avenir. De plus, la première opération tactique coopérative à quatre joueurs appelée Leader of the Pack sortira le 23 mars.

