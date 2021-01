« WandaVision », qui sont Billy et Tommy: histoire, origine et pouvoirs des Twins of Scarlet Witch dans Marvel Comics

Sorcière écarlate a révélé sa grossesse dans l’épisode 2 de « WandaVision»Et pourrait avoir des implications importantes pour l’avenir de l’univers cinématographique Marvel (MCU). La série Disney Plus a officiellement marqué le lancement de la très attendue Phase 4 avec deux premiers épisodes, et ouvre désormais un nouveau chapitre chaque semaine.

Protagonisée par Elizabeth Olsen et Paul Bettany répétant leurs rôles de MCU comme Wanda Maximoff, sorcière écarlate, et Vision, la série se déroule après les événements de « Avengers: Fin de partie». Après une sortie retardée, « WandaVision”A présenté une réalité qui présente Wanda et Vision comme un couple marié en ville Westview.

Épisode 3 de « WandaVision«Officiellement amené ses enfants Gamelle et Tommy, et prépare le Jeunes Avengers Dans le processus. Cependant, pour de nombreux fans de la série Marvel, ces noms ne signifient pas grand-chose car ils ne connaissent pas les histoires que les bandes dessinées de la société présentaient à l’époque.

Qui sont-ils Gamelle et Tommy réellement? Pourquoi sont-ils si importants dans le MCU et pour votre avenir en Disney Plus? La révélation d’une famille grandissante a été conservée pour la fin de épisode 2, qui a permis le épisode 3 de « WandaVision«Se concentrera entièrement sur l’arrivée des jumeaux et c’est tout ce que l’on sait d’eux selon Los Angeles Times.

QUI SONT BILLY ET TOMMY? HISTOIRE, ORIGINE ET POUVOIRS DES TWINS « WANDAVISION »

Vision est heureuse pour ses enfants, mais cela pourrait être le début de la fin de sa réalité (Photo: Disney Plus)

Il épisode 3 de « WandaVision»Suit le couple qui tente de se préparer à l’arrivée de leurs enfants, ce qui arrive à un rythme extrêmement rapide. Ils discutent des noms de bébé, redécorent la maison et accueillent les enfants dans environ un laps de temps. 24 heures dans leur esprit.

À la fin du chapitre, Wanda et Vision ils ont des jumeaux nommés Billy et Tommy. Leur arrivée pourrait avoir d’énormes ramifications dans l’histoire de « WandaVision”Et l’avenir de MCU en tant que membres du Jeunes Avengers continuent d’apparaître dans d’autres séries et films de merveille.

Wanda pourrait perdre la raison si ses enfants finissaient par ne plus être réels (Photo: Disney Plus)

Sorcière écarlate a créé ses jumeaux pour la première fois Gamelle et Tommy sur les pages de « Vision et la sorcière écarlate». Sachant qu’elle et Vision ils ne pouvaient pas physiquement créer des enfants ensemble, Wanda il a utilisé ses pouvoirs pour leur donner vie. La conception réelle s’est produite accidentellement lors d’un combat avec les descendants de la sorcière connue sous le nom de Agatha Harkness.

Cependant, votre grossesse n’évolue pas aussi vite qu’en « WandaVision« , car Gamelle et Thomas ne sont nés qu’à la fin de la série 12 numéros. Il a été révélé plus tard que Wanda a emprunté l’essence de la vie à Méphisto pour créer leurs enfants. Mais, Méphisto il a finalement récupéré les âmes des enfants, les tirant hors de la réalité.

Wiccan et Speed ​​ont découvert qu’ils étaient jumeaux et ont donc recherché des informations sur leur passé (Photo: Marvel Comics)

Cela a mené à Agatha harkness effacer les souvenirs de Wanda avoir eu des enfants en premier lieu. Gamelle et Tommy puis ils sont retournés dans l’univers de la bande dessinée de merveille et il fut révélé que leurs âmes n’étaient pas détruites, mais renaissaient. Au lieu de grandir ensemble comme Gamelle et Tommy Maximoff, les enfants se sont séparés.

Gamelle est devenu le fils aîné de Jeff et Rebecca Kaplan, tandis que Thomas il est le fils unique de Franc et Mary Shepherd. Wanda Je n’avais aucune idée que Gamelle et Tommy ils étaient encore en vie jusqu’à ce qu’ils soient adolescents. Puis, Gamelle et Tommy avaient développé des super pouvoirs et étaient connus comme Wiccan et La vitesse.

Billy et Tommy font partie des Young Avengers et ceux-ci pourraient apparaître dans la phase 4 du MCU (Photo: Marvel Comics)

Gamelle Il est un sorcier mutant comme sa mère et possède plusieurs pouvoirs similaires tels que la déformation de la réalité et la téléportation, mais ses sorts ne fonctionnent que s’il peut les entendre. Tommy c’est un sprinter comme son oncle Quicksilver. Ils se sont finalement rencontrés Sorcière écarlate et ils lui ont parlé de leur connexion après être devenus des super-héros dans le cadre du Jeunes Avengers.

La présentation de Gamelle et Tommy, même quand ils étaient bébés, c’est la dernière étape du plan MCU pour présenter le JJeunes Avengers. Wiccan était l’un des héros originaux du groupe, et avec Iron Lad ils ont rejoint Teddy Altman, alias Hulkling, et Eli Bradley, alias Patriote, en tant que membres fondateurs officiels.

Cassie Lang, aussi connu sous le nom Stature, et Kate Bishop, aussi connu sous le nom Oeil de faucon, les a rejoints peu après. La vitesse n’a pas rejoint l’équipe avant un Vision reconstruit l’a placé dans le cadre de la Programme Failsafe des Avengers C’était alors que Wiccan et La vitesse ils ont découvert qu’ils étaient jumeaux.

Tout semble indiquer que Marvel rejoint les Young Avengers pour un film ou une série sur Disney Plus (Photo: Marvel Comics)

Oui « WandaVision«Les présente déjà comme des bébés dans le épisode 3, le programme pourrait les vieillir pendant Jeunes Avengers assez rapidement. Ils sont loin d’être membres du groupe pour le moment, mais cela pourrait changer à la fin des neuf épisodes de « WandaVision».

Rejoindre Cassie Lang, Kate Bishop, et Amérique Chavez, en tant que membres confirmés du Jeunes Avengers dans la Phase 4. Cela suppose que le programme se terminera par Gamelle et Tommy existant encore dans le MCU en quelque sorte. Cependant, si le spectacle reste fidèle à ses histoires du des bandes dessinées, la possibilité qu’ils ne soient pas « réel« Pourrait donner Gamelle et Tommy figurait en bonne place dans la fin de « WandaVision».

Le perdu de Gamelle et Tommy C’est un moment traumatisant dans l’histoire de Sorcière écarlate qui a conduit directement aux événements de « Maison de M». Il a été révélé lors de l’événement « Avengers: démonté« Que les souvenirs de Wanda d’avoir des enfants ont été déclenchés après un commentaire imprudent d’un autre Vengeur.

Wanda, Billy et Tommy se réunissent en famille (Photo: Marvel Comics)

Cela l’a amenée à orchestrer les événements qui ont conduit à la mort de Vision et Oeil de faucon, et aimant et le Professeur X ils ont pris Sorcière écarlate pour essayer d’empêcher son état mental de se fracturer. Cependant, pendant ce temps, Wanda il ne voulait rien de plus que récupérer sa famille.

Elle a changé la réalité de merveille pour que les mutants soient l’espèce dominante, mais Wanda cela lui a également enlevé ses propres pouvoirs et a ramené ses enfants. Il espérait pouvoir enfin vivre une vie paisible avec sa famille. Cela n’a pas duré après Carcajou rappeler la réalité originale et aidé à restaurer les souvenirs de plusieurs autres.

Wanda crée une nouvelle réalité pour vivre en paix avec sa famille (Photo: Marvel Comics)

Alors que la fin de « WandaVision« Ce ne sera probablement pas une récréation exacte de »Maison de M», Il y a de nombreux signes que l’histoire s’intégrera d’une manière ou d’une autre à la série. Cela pourrait inclure le spectacle emportant la vie heureuse et la famille que Wanda a essayé de créer dans la ville fictive de Westview.

Ce moment pourrait être ce qui donne « WandaVision« Une grande finale et prépare le terrain pour la folie multivers qui se profile dans le Phase 4. Avec Sorcière écarlate retour dans « Docteur Strange dans le multivers de la folie», La possibilité de perdre Gamelle et Tommy pourrait configurer davantage le rôle de Wanda en tant que méchant dans le futur de merveille.