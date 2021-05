Les photos de Mme Marvel révèlent un premier regard sur Iman Vellani en costume

Notre premier regard sur Iman Vellani dans le personnage de Kamala Khan dans Mme Marvel a été révélé. Actuellement, Vellani tourne la prochaine série Marvel Studios pour Disney + à Atlanta, en Géorgie. De nouvelles images de l’ensemble récemment publiées par le site Web JustJared nous montrent maintenant exactement comme Vellani apparaîtra dans la série de super-héros, et en termes simples, l’actrice a l’air de sortir littéralement de la bande dessinée.

Celui qui dirige le département des costumes de Marvel pour la phase 4 mérite une augmentation🔥 #MsMarvelpic.twitter.com/LR7nOyzWDS – SUPES (@therealsupes) 1er mai 2021

BREAKING – Iman Vellani en costume des sets de la série Ms.Marvel Disney Plus 🦸🏻‍♀️❤️#MarvelFansKerala#msmarvelpic.twitter.com/BPnhx1SfwJ – Fans de Marvel Kerala (@MarvelFansKL) 1er mai 2021

Rish Shah, qui a été aperçu en train de filmer une scène avec sa co-star, a également été vu sur le plateau. Iman Vellani. Il joue Kamran dans la série. Les autres membres de la distribution incluent Aramis Knight dans le rôle de Kareem, alias le justicier Red Dagger; Saagar Shaikh comme Amir Khan, le frère aîné de Kamala; Matt Lintz dans le rôle de Bruno Carelli, le meilleur ami de Kamala; Zenobia Shroff dans le rôle de Muneeba Khan, la mère de Kamala; et Mohan Kapur dans le rôle de Yusuf Khan, le père de Kamala. Yasmeen Fletcher, Laith Nakli, Nimra Bucha, Alyy Khan et Alysia Reiner joueront des rôles mystérieux.

Mme Marvel suivra Kamala Khan, un pakistanais-américain musulman de 16 ans de Jersey City qui finit par acquérir des superpuissances qui changent de forme. L’adolescente est également connue pour écrire des fanfictions de super-héros et considère Carol Danvers / Captain Marvel (Brie Larson) comme son idole. En plus de jouer dans Mme Marvel, Vellani devrait également apparaître sur grand écran dans la prochaine suite de MCU Capitaine Marvel 2. On ne sait pas encore si Larson apparaîtra également sur Mme Marvel.

« Mme Marvel, un nouveau personnage des bandes dessinées Marvel a attiré l’imagination du monde et nous sommes ravis d’annoncer Iman Vellani comme Kamala Khan. Mme Marvel, une série originale de Marvel Studios, arrive fin 2021 à #DisneyPlus », lit-on dans l’annonce originale du casting de Vellani. Sana Amanat, l’une des productrices exécutives de l’émission, a également expliqué à quel point Iman était parfait pour le rôle.

Mme Marvel, un nouveau personnage des bandes dessinées Marvel a attiré l’imagination du monde et nous sommes ravis d’annoncer Iman Vellani dans le rôle de Kamala Khan. Mme Marvel, une série originale de Marvel Studios, arrive de la fin 2021 à #DisneyPlus. pic.twitter.com/ArHe8vMCXd – Studios Marvel (@MarvelStudios) 11 décembre 2020

«Lorsque nous avons découvert Iman, nous savions qu’elle était Kamala Khan», a déclaré Amanat, ajoutant que c’était une décision unanime prise par toute l’équipe créative.

À propos de l’intrigue de la série, la scénariste en chef Bisha K. Ali a ajouté: « C’est tellement humain. Il s’agit d’une adolescente qui découvre qui elle est et sur les relations. La famille et l’amitié sont au cœur du canon du MCU. C’est ce qui est si excitant. à propos de l’histoire que nous apportons, c’est que nous allons vous présenter une nouvelle famille qui fera également partie du MCU plus large. «

Une partie de la phase quatre du MCU, Mme Marvel suivra les spectacles Disney + WandaVision, Le faucon et le soldat de l’hiver, et Loki. Le MCU s’étendra également davantage sur le petit écran avec d’autres émissions comme Oeil de faucon, Chevalier de la lune, et She-Hulk. Sur grand écran, le MCU sera ensuite vu avec la première de Veuve noire le 9 juillet. Capitaine Marvel 2, qui mettra également en vedette Iman Vellani dans le rôle de Kamala Khan, devrait sortir le 11 novembre 2022.

Mme Marvel devrait sortir fin 2021 sur Disney +, mais la date de sortie officielle n’a pas encore été révélée par le streamer. Les premières photos de Vellani en costume proviennent de JustJared.

