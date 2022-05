Y aura-t-il une saison 2 de The Lincoln Lawyer ?

L’émission s’est incroyablement bien déroulée dans le monde entier, étant l’une des 10 émissions les plus regardées de Netflix depuis son arrivée le 13 mai. Basée sur le roman The Brass Verdict de Michael Connelly, la série en dix parties a été saluée par la critique pour la façon dont elle capture l’essence des livres de Connelly avec Manuel Garcia-Rulfo (qui joue le protagoniste, Mickey Haller) agissant avec un mélange parfait de charme et mélancolie qui complètent le drame séduisant, faisant de la série un ajout solide à la longue liste de drames captivants de la salle d’audience.