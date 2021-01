« Sex and the City », hier et aujourd’hui: ce qui est arrivé aux acteurs de la série HBO

Après plus de 15 ans de sa fin, « Sexe et ville»Je reviendrai avec Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis en tant que producteurs principaux et exécutifs, ainsi que Michael Patrick King. Cependant, Kim Cattrall, qui a joué Samantha Jones dans la série originale de HBO, ne fera pas partie du projet qui a enthousiasmé les fans.

La nouvelle série de 10 épisodes suivra Carrie Bradshaw (Parker), Charlotte York (Davis) et Miranda Hobbes (Nixon) alors qu’elles naviguent dans l’amour et l’amitié dans la cinquantaine. La production débutera à New York à la mi-2021.

Concernant le retour de « Sexe et ville«Qu’est-il arrivé aux acteurs de la série près de 20 ans plus tard? À quoi ressemblent-ils maintenant? Cosmpolitan a partagé quelques détails sur la vie des interprètes dont on se souvient.

CARRIE BRADSHAW (SARAH JESSICA PARKER)

Sarah Jessica Parker a joué Carrie Bradshaw dans « Sex and the City » (Photo: HBO)

Sarah Jessica Parker a remporté deux Emmy Awards pour « Sexe et ville»Et quatre Golden Globes de la meilleure actrice dans une série comique. Plus tard, il faisait partie de la série de HBO, «Divorce», et a lancé sa propre collection de chaussures, SJP Collection. Elle est également connue dans le monde entier pour être l’icône de la mode et est également le visage de ses propres parfums, Lovely, Covet, Dawn, Endless, Twilight et SJP NYC.

Après la fin de la série, Parker s’est concentré sur le cinéma et a été nominé pour un Golden Globe de la meilleure actrice dans une comédie pour « Le joyau de la famille » (2005). Un an plus tard, il sort le grand succès du box-office « Bride by contract ». En 2012, elle faisait partie du casting de la quatrième saison de « Glee », apparue en quatre chapitres en tant que mentor du personnage principal Kurt Hummel.

Sarah Jessica Parker fera partie du retour de « Sex and the City » sur HBO Max (Photo: Charly Triballeau / AFP)

CHARLOTTE YORK (KRISTIN DAVIS)

Kristin Davis a joué Charlotte York dans «Sex and the City» (Photos: HBO)

En plus de travailler dans le cinéma et la télévision, Charlotte Davis elle a servi sur scène, en mai 2006, elle a joué Sunny Jacobs dans « The Exonerated ». Cette même année, elle a joué aux côtés de Matthew Broderick, Danny DeVito et Kristin Chenoweth dans la comédie FOX, «Deck the Halls».

Avec Tim Allen, Danny Glover et Robert Downey Jr., il a joué dans le film de Disney « The Shaggy Dog », réalisé par Brian Robbins. En 2005, il participe avec David Arquette au film d’aventure pour enfants de Robert Rodriguez: « Les Aventures de Sharkboy et Lavagirl en 3-D ».

Davis est également ambassadeur mondial d’Oxfam International, travaillant avec plus de 3 000 partenaires dans plus de 100 pays pour trouver des solutions durables à la pauvreté et à l’injustice.

Kristin Davis dans « A Heavenly Christmas », film de 2016 (Photo: Hallmark Channel)

MIRANDA HOBBES (CYNTHIA NIXON)

Cynthia Nixon a joué Miranda Hobbes dans «Sex and the City» (Photos: HBO)

Cynthia Nixon Elle est devenue une militante politique reconnue qui se bat pour l’éducation du public dans son pays, entre autres questions d’intérêt social. Le 19 mars 2018, elle a annoncé sa candidature au poste de gouverneur de l’État de New York. Bien qu’il ait perdu sa plate-forme, il s’est concentré sur des questions importantes telles que l’égalité des revenus, les soins de santé universels et la fin de l’incarcération de masse.

Nixon a rencontré sa femme lors d’un rassemblement pour les droits des LGBT en 2002 et a annoncé leurs fiançailles lors d’un rassemblement pour le mariage homosexuel à New York en 2009.

Cynthia Nixon reviendra dans le rôle de Miranda Hobbes dans la nouvelle série de « Sex and the City » (Photo: AP)

SAMANTHA JONES (KIM CATTRALL)

Kim Cattrall a joué Samantha Jones dans «Sex and the City» (Photos: HBO)

Après que « Sexe et ville», Kim Cattrall Il est apparu dans plusieurs émissions de télévision, la plus récente étant « Fox’s Filthy Rich ». Ses autres projets incluent également «The Ghost Writer», «Meet Monica Velour» et «My Boy Jack».

Kim Cattrall ne fera pas partie de la nouvelle série « Sex and the City » (Photo: Instagram / Kim Cattrall)

MONSIEUR. GRAND (CHRIS RIEN)

Chris Noth a joué John James Preston, Mr. Big, dans « Sex and the City » (Photo: HBO)

En 2005, Chris Noth Il a de nouveau joué Mike Logan sur «Law & Order: Criminal Intent», en tant qu’invité spécial dans un épisode de la quatrième saison, et au cours du cinquième opus, il a décroché un rôle récurrent dans la série.

En 2009, il a commencé à travailler sur la série « The Good Wife », où il a joué Peter Florrick, le mari d’Alicia Florrick. En 2017, il a joué Don Ackerman dans la série « Manhunt: Unabomber ».

Plus tôt, Chris North (M. Big) a déclaré que la franchise «Sex and the City» était «morte». (Photo: AP)

STANFORD BLATCH (WILLIE GARSON)

Willie Garson a joué Stanford Blatch dans «Sex and the City» (Photos: HBO)

Les apparitions de Willie Garson inclure des séries telles que «Mr. Belvedere « , » Mes deux papas « , » Quantum Leap « , » Monk « , » Girl Meets World « , » Ally McBeal « , » Party of Five « , » Star Trek: Voyager « , » Cheers « , » Special Unit 2 « , » Buffy contre les vampires « , » Amis « , » Les X-Files « , » Oui, mon cher « , » CSI: Enquête sur les scènes de crime « , » Pousser les marguerites « , » Stargate SG-1 « , » Les sorciers de Waverly Place « , » CSI: Miami « , » Mental « , » Spin City « et » Taken « . Depuis 2009, elle joue Mozzie dans la série «White Collar» de USA Network.

Auparavant, Willie Garson a déclaré qu’il était disponible si nécessaire (Photo: AP)

TREY MACDOUGAL (KYLE MACLACHLAN)

Kyle MacLachlan a joué Trey MacDougal dans « Sex and the City » (Photo: HBO)

Kyle MacLachlan Il a prêté sa voix au jeu vidéo « Grand Theft Auto », en 2005 il a joué un rôle dans « The Mysterious Island », et au début de 2006 il a sorti la série dramatique judiciaire « Justice Project », qui a été annulée à la fin de sa première saison de 13 épisodes. Puis, il est apparu dans trois des derniers chapitres de la deuxième saison de « Desperate Housewives », et est devenu un personnage récurrent dans le troisième opus.

En 2014, il rejoint le casting de la série ABC « Agents of SHIELD » où il incarne le Dr Calvin Zabo / M. Hyde. En 2020, il a joué Karlock dans le film « Capone » avec Tom Hardy.

En 2020, Kyle MacLachlan a joué Karlock dans le film «Capone» avec Tom Hardy (Photo: Instagram / Kyle MacLachlan)

JACK BERGER (RON LIVINGSTON)

Après « Sexe et ville», Ron Livingston participé à des projets tels que « American Crude » (2007), « Defying Gravity » (2009), « The étrange life of Timothy Green » (2012), « Drinking Buddies » (2013), « The Conjuring » (2013) et des épisodes de «Boardwalk Empire» (2013), «Search Party» (2016), «Loudermilk» (2017) et «Tully» (2018).