Voici la bande-annonce de présentation de la Xbox Series S

Aujourd’hui est le jour de la Xbox Series S. La nouvelle console de nouvelle génération de Microsoft a été le protagoniste absolu de la journée, d’abord avec une fuite sur son existence (encore une fois) et son prix pour aller à sa confirmation, son prix officiel et ses spécifications. Et oui, c’est une console à la hauteur de la Xbox Series X, offrant toutes les nouveautés de nouvelle génération, comme la Smart Delivery, et atteignant des taux de 1440p et jusqu’à 120fps.

Avec tout cela, et malgré l’annonce officielle, nous n’avions toujours pas la bande-annonce de la console. Jusqu’à présent, lorsque Microsoft a publié l’annonce vidéo de sa nouvelle console.

Un nouvel aperçu de la Xbox Series S avec une dernière surprise (officielle)

La vidéo nous montre à quoi ressemble la console, ainsi que ses principales fonctionnalités. Mais aussi, à la fin apparaît La date de sortie de la console: 10 novembre 2020. Avec cela, toutes les informations que nous avons reçues tout au long de la journée sont confirmées.

La Xbox Series S sera mise en vente le 10 novembre prochain et la Xbox Series X, la console de nouvelle génération la plus puissante, devrait également être mise en vente ce jour-là.