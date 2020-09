One Piece – Ça ne fait pas plus cool: les chapeaux de paille passent à l’attaque – Manga chapitre 989

Déjà dans le dernier chapitre du manga Une pièce il est devenu clair que le Gang de pirates au chapeau de paille dans la lutte pour Onigashima tout sauf impuissant et ils s’occupent de tout contre les empereurs Grosse maman et Kaido combattre ce qui est à sa disposition. Mais seulement maintenant, dans Chapitre 989, montre l’équipage sous capitaine Monkey D. Luffy, qu’ils sont un facteur qui peut complètement changer le cours de la guerre.

Toutes les informations sur le nouveau chapitre manga se trouvent maintenant dans notre récapitulatif hebdomadaire des mangas!

One Piece: Que s’est-il passé dans le chapitre 989 du manga?

Après ça Franky déjà là Chapitre 988 la moto Rhinocéros noir utilisé pour faire tomber l’impératrice Big Mom, les hommes de Kaido fuient maintenant dans la peur, car ils sont sûrs que Charlotte Linlin aura un accès de colère terrible après cette attaque et ne pourra plus distinguer l’ami de l’ennemi.

Luffy, quant à lui, veut saisir l’opportunité et faire appel à Kaido pour l’aider Visons et le Akazaya pour aider à la lutte contre l’empereur. Pour cela, il part Momonosuke dans les mains de Shinobu et en fait aussi Yamato, mais le Kunoichi et le fils de Oden Kouzuki toujours tout sauf certain s’ils peuvent faire confiance à la fille de Kaido, qui se qualifie fortement d’oden.

Alors que le chapeau de paille commence à grimper, ils décident Yakuzaignorer les simples membres du gang des 100 pirates et préférer compter sur le tristement célèbre Flying Six mise au point, car cela pourrait causer beaucoup plus de problèmes. En ce moment la grosse maman folle veut se venger sur les chapeaux de paille, quoi Nami dans la peur et la terreur.

L’apparition des nombres

Le navigateur aimerait fuir, mais Franky ne veut pas en entendre parler et s’appuie plutôt sur l’attaque comme meilleure défense. Quand il était son Radical Beam veut tirer sur l’Impératrice, il sera renvoyé par le Nombres arrêtés, d’énormes silhouettes cornues qui dominent leurs adversaires. Linlin dit qu’ils sont des géants ratés des laboratoires de Punk Hazard actes.

Mais Zimmermann Franky veut aussi tirer le meilleur parti de cette situation. Quand il était entre les mains de l’un des monstres Débardeur Brachio voit, il espère pouvoir initier la transformation en Franky Shogun. Au lieu de Big Mom, il attaque maintenant Numbers avec son Radical Beam, tandis que Big Mom tente de poignarder Franky dans le dos. Mais ça vient d’une attaque commune Jinbei et Nico Robin retenu.

Jinbei attrape l’impératrice par le bras et la jette derrière elle, où elle passe par Robins Mil Fleurs, Delphinium est promu du champ de bataille. Une action que ceux qui sont autour peuvent à peine croire. En attendant, Luffy est déjà arrivé au balcon, où il y en a d’autres Zorro et Reine sont situés. En tant que capitaine des chapeaux de paille, les derniers mètres à Kaido avec un Fusée gomme-gomme veut vaincre, il est saisi par la catastrophe sous sa forme de Brachiosaure.

L’attaque des chapeaux de paille au chapitre 989

Maintenant, pendant un moment, on pourrait penser que Luffy avait de sérieux ennuis, après tout, Queen est aussi de Roi qui se jette du ciel sous sa forme de ptéranodon. Mais revient ensuite Sanji retour sur le champ de bataille, grâce à la solide finition de son Combinaisons de raid a subi peu de dégâts de l’attaque précédente.

© Eiichiro Oda / Shueisha

Tout cela vient de Hyogoro qui déclare que s’il peut voir que les chapeaux de paille sont entourés de nombreux ennemis puissants, la situation dans son ensemble ne ressemble pas à une défaite.

À l’appui de cette déclaration, tout le gang de pirates du Chapeau de Paille se rassemble sur le sol du château et y affronte ses ennemis. Le capitaine Luffy déclare qu’il doit atteindre le toit et que son Nakama s’occupera de tout sur place, ce qu’ils confirment avec confiance.

