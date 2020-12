Fritz! Box clignote: lorsque Power, Info, WLAN et DECT s’allument

Votre Fritz! Box utilise des LED allumées et clignotantes pour indiquer les fonctions actuellement disponibles ou celles qui peuvent causer des problèmes. Nous vous dirons quelle lampe signifie quoi et quand vous devez intervenir si nécessaire.

Remarque: Le clignotement de votre Fritz! Box donne les premières indications d’un éventuel dysfonctionnement ou notification. Si vous voulez des informations détaillées, vous devriez aller à l’interface utilisateur. Il peut être ouvert sur tous les ordinateurs, smartphones et tablettes connectés à votre Fritz! Box. Entrez simplement http://fritz.box dans votre navigateur.

La LED info Fritz! Box clignote

La LED info de votre Fritz! Box signale différents états de fonctionnement. S’il clignote en rouge, l’appareil signale un dysfonctionnement. S’il clignote en vert, cela indique un événement.

Pas de clignotement et tout est vert? Ensuite, votre Fritz! Box fonctionne sans problème. (© 2020 AVM)

La LED Info clignote en rouge

Si votre LED info sur la Fritz! Box clignote en rouge, une mise à jour de Fritz! OS échouée en est souvent la cause. Cela peut notamment se produire si vous avez activé les mises à jour automatiques. Le résultat est que vous n’avez plus accès à la Fritz! Box ou que diverses fonctions sont perturbées.

Souvent, un redémarrage complet de l’appareil en déconnectant votre Fritz! Box de l’alimentation pendant cinq secondes ou une réinitialisation avec le programme de récupération officiel aide. Le logiciel est gratuit et peut être téléchargé sur le site officiel d’AVM. Pour ce faire, cliquez sur le lien et suivez les instructions du fabricant.

La LED Info clignote en vert

Si votre LED info sur la Fritz! Box clignote en vert, un événement s’est produit. Ces événements peuvent être définis individuellement dans l’interface utilisateur. Vous pouvez donc définir une notification sous «Système» indiquant que vous avez eu un appel manqué, que vous avez un nouveau message sur votre répondeur ou que vous avez reçu un fax.

Si vous ne modifiez pas les paramètres de la LED info de votre Fritz! Box, elle clignote par défaut dans les cas suivants:

Lorsqu’une mise à jour est en cours d’installation.

Lorsqu’un téléphone sans fil ou un appareil domestique intelligent est enregistré.

Lorsque les paramètres de sécurité WLAN sont transférés sur une clé USB Fritz! WLAN.

Le voyant d’alimentation clignote

Si le voyant d’alimentation (sur certains appareils également «Power / DSL») clignote sur la Fritz! Box, le routeur est connecté à l’alimentation électrique, mais le routeur tente toujours d’établir une connexion DSL via la prise téléphonique. Si cela a été fait avec succès, le voyant d’alimentation s’allume en continu. Si le clignotement continue pendant plus de dix minutes, il y a un problème avec la connexion.

La Fritz! Box n’établit pas de connexion Internet? Cela peut avoir diverses causes, que nous allons vous dire maintenant.

Les données d’accès DSL ne sont pas saisies correctement

La meilleure chose à faire est de vérifier vos données d’accès dans l’interface utilisateur de votre Fritz! Box. Vous pouvez le trouver sous « Internet ».

Ici vous pouvez vérifier vos informations de connexion (© 2020 45secondes.fr / Johannsen)

Fritz! Box n’est pas correctement connecté

Une autre raison du manque d’Internet peut être un câblage incorrect ou défectueux entre votre Fritz! Box et la prise téléphonique. Par conséquent, vérifiez si les câbles sont correctement branchés et que tout est correctement connecté les uns aux autres.

En cas de problème, vérifiez toutes les fiches de votre Fritz! Box (© 2020 AVM)

Connexion DSL pas encore activée ou en panne

Bien entendu, le problème peut également provenir de votre fournisseur. Si vous changez de fournisseur, la connexion DSL doit d’abord être activée. Cela peut être fait à distance ou directement sur site.

Mais il peut aussi y avoir un défaut. Pour vérifier cela, contactez votre fournisseur et obtenez un état de dysfonctionnement actuel. En passant, vous pouvez vérifier AlleStören pour voir s’il y a actuellement des problèmes dans votre région.

La LED DECT clignote

Avec la fonction DECT, vous pouvez connecter un appareil domestique intelligent compatible ou un téléphone mobile DECT à la Fritz! Box en appuyant simplement sur un bouton. S’il s’allume en continu, tout va bien.

Votre Fritz! Box reconnaît et prend en charge vos appareils domestiques intelligents (© 2020 AVM)

Si, cependant, il clignote, cela signifie que la Fritz! Box tente d’établir une connexion avec un appareil. Si le clignotement devient plus rapide, une connexion a mal tourné. Par exemple, cela peut être dû au fait que deux appareils tentent d’établir une connexion à la Fritz! Box en même temps. Pour résoudre le problème, vous devez désactiver le WiFi sur les deux appareils, puis démarrer un appareil et le laisser se connecter au WiFi. Ensuite, faites de même pour l’autre appareil.

Avec les nouveaux appareils Fritz! Box, « FON / DECT », « FON » ou « Fixed line » peuvent être utilisés à la place de « DECT ».

La LED WLAN clignote

Lorsque le module de réseau sans fil est initialisé, le voyant WLAN clignote. Cela se produit toujours lorsque, par exemple, vous connectez votre Fritz! Box à l’alimentation électrique ou que vous réinitialisez l’appareil.

Si le clignotement ne s’arrête pas après un certain temps, votre fonction WLAN est désactivée. Pour l’activer, allez dans « WLAN » dans l’interface utilisateur et activez le réseau sans fil. La LED WLAN s’allume alors en continu et est donc activée et prête à l’emploi.