La bande-annonce de la saison 2 de Superman & Lois révèle que Clark Kent a du mal à contrôler ses pouvoirs

La CW a récemment publié la toute première bande-annonce officielle de Superman et Loïs saison 2. La toute nouvelle bande-annonce révèle de nombreuses images de ce qui va arriver dans la deuxième saison à venir. Après les événements de la finale de la saison 1, les choses ne sont pas vraiment revenues à la normale pour la famille Kent. La dernière bande-annonce de la série nous donne également un premier aperçu de Ian Bohen dans le rôle du lieutenant Mitch Anderson. Vous pouvez consulter la bande-annonce officielle de la saison 2 de Superman et Loïs au dessous de.

Le teaser d’une minute révèle que Clark Kent (Tyler Hoechlin) et Lois Lane (Elizabeth Tulloch) ont des problèmes de communication. « Les choses ne vont pas bien depuis des mois, et je vous ai blâmé », dit Lois à Clark dans la dernière bande-annonce de la deuxième saison à venir. Natalie est aussi le nom qui était censé être la version Arrowverse de la fille de Clark et Lois, avant que Lois ne fasse une fausse couche. Il peut sembler que l’arrivée récente de Natalie (qui est la fille de Lois Lane d’une terre parallèle) puisse apporter des défis à Clark et à Lois.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

« Ce que j’ai tellement aimé dans cette version de Lois Lane, c’est que vous voyez toutes ses difficultés personnelles et ce qu’elle a surmonté pour être qui elle est, et je pense que nous allons en révéler beaucoup plus dans la saison 2, » a déclaré le showrunner Todd Helbing GE récemment. « Donc, Nat en fait certainement partie. »

Comme le montre la toute nouvelle bande-annonce, il semble que Clark ait du mal à contrôler ses pouvoirs. Tout en refusant également de prêter allégeance aux États-Unis d’Amérique, cela a maintenant créé des tensions entre l’homme d’acier lui-même et son nouveau contact au DoD, le lieutenant Mitch Anderson. Ian Bohen, qui a joué dans la série télévisée dramatique surnaturelle Loup adolescent avec Tyler Hoechlin, a été officiellement annoncé pour rejoindre l’Arrowverse dans une vidéo en coulisses qui a été publiée sur la page Instagram de Tyler Hoechlin en octobre. Ian Bohen devrait actuellement jouer le rôle de son personnage dans plusieurs épisodes au cours de la deuxième saison à venir.

http://www.kryptonsite.com/wp-content/gallery/what-lies-beneath/SML201c_0082r.jpg

Pour la famille Irons, les choses ne semblent pas aller aussi bien pour eux non plus. Après s’être réunis lors de la finale de la saison 1, il est maintenant révélé que Natalie n’est pas contente que son père travaille aux côtés de Superman. C’est évidemment assez compréhensible pour Natalie d’avoir des doutes à cause du Superman sur sa Terre tuant sa propre mère, et fondamentalement le reste du monde. Tout au long de la deuxième saison de Superman & Lois, nous verrons à la fois la famille Kent et Irons relever plusieurs défis.

Superman et Loïs est une série télévisée américaine de super-héros diffusée sur The CW. La série a été développée par Todd Helbing et Greg Berlanti, qui a fait sa première en février 2021. La série est basée sur les personnages de DC Comics Superman/Clark Kent et Lois Lane. Tyler Hoechlin et Elizabeth Tulloch sont les personnages principaux, tandis que la série se déroule dans l’Arrowverse. Superman et Loïs partage la continuité avec plusieurs autres séries télévisées sur The CW. Sur Rotten Tomatoes, la première saison a reçu une note d’approbation de 88% sur la base d’un total de 41 avis, avec une note moyenne de 7,8/10. Il a également été très bien accueilli par les fans de DC.

La deuxième saison de Superman et Loïs est actuellement prêt à faire ses débuts le mardi 11 janvier sur The CW. Il a également été révélé que Djouliet Amara rejoindra le casting en tant que nouvel étudiant à Smallville High. Le personnage est décrit comme ayant un passé « criblé de secrets ». Jenna Dewan reprendra également son rôle de la sœur de Lois Lane, Lucy. Jenna Dewan a précédemment joué le personnage dans la première saison de la série Arrowverse Super Girl (avec Melissa Benoist).





Superman & Lois Saison 2 apporte la star de Teen Wolf Ian Bohen Ian Bohen est officiellement prêt pour un arc multi-épisodes sur la deuxième saison à venir de Superman & Lois de The CW.

Lire la suite





A propos de l’auteur