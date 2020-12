Regardez Baby Grogu Rock Out avec le réalisateur Robert Rodriguez sur The Mandalorian Set

Une nouvelle vidéo de Baby Yoda se balançant avec le réalisateur Robert Rodriguez a été publiée. Le réalisateur a posté la vidéo comme cadeau de Noël pour Guerres des étoiles fans du monde entier, et cela ne déçoit pas. Rodriguez est un grand fan de musique et aime avoir une guitare sur ses sets pour garder l’ambiance légère et maintenir sa créativité, surtout s’il travaille également sur la partition d’un projet particulier en même temps.

Voici un cadeau de Noël à tous ceux qui m’ont demandé ce que c’était de passer du temps avec Baby Yoda sur le tournage de #TheMandalorian#La tragédie. Check-out #DisneyGallery pour en savoir plus dans les coulisses! pic.twitter.com/6ShINBxJAN – Robert Rodriguez (@Rodriguez) 25 décembre 2020

Tout en regardant une image ou une vidéo de Robert Rodriguez avec une guitare sur le plateau n’est pas trop rare, voir Baby Yoda, alias Grogu, danser avec lui est quelque chose que personne d’autre The Mandalorian ensemble n’a jamais vu, jusqu’à présent. La vidéo de Rodriguez se présente en train de jouer de la guitare acoustique tandis que Grogu obtient son groove alors que les marionnettistes s’assurent qu’il réagit de la bonne manière aux strums du réalisateur. On peut dire tout de suite que Rodriguez est très heureux de ce qui se déroule sous ses yeux et devant la caméra.

Robert Rodriguez a été amené à diriger un épisode de The Mandalorian saison 2. Il a pris le chapitre 14: The Tragedy, qui est quand nous voyons enfin Boba Fett revenir en action. C’était une énorme responsabilité, que le réalisateur n’a pas prise à la légère. « J’ai fini par transformer une scène de bataille de 3 pages en une scène de bataille de 9 minutes parce que j’étais juste excité de ramener Boba », a déclaré Rodriguez. Le réalisateur est un énorme Guerres des étoiles fan et se souvient que Boba Fett a été tease avant L’empire contre-attaque a même frappé les théâtres.

Comme il y avait tellement de pression sur le retour de Boba Fett, Robert Rodriguez savait qu’il y avait certaines choses auxquelles il fallait prêter attention. « J’ai dit [showrunner Jon Favreau]: «J’attendais de voir cette version de Boba Fett depuis que je suis enfant. Boba doit être différent, il ne peut pas ressembler à un autre Mando « , se souvient Rodriguez. Vous pouvez en savoir plus sur ce que Rodriguez avait à dire à propos de Fett ci-dessous.

«Il doit bouger différemment; se sentir différent; occuper un espace complètement différent; et avoir un poids et une gravité pour lui qui montrent pourquoi il est une telle légende. Je voulais qu’il soit à la hauteur de son nom que nous chuchotions depuis que nous étions enfants [and] soyez ce personnage mystérieux avec un passé qui vous donne envie d’en savoir plus sur lui. Si Mando est un Pistolero, alors Boba doit être un barbare. «

Robert Rodriguez a pu atteindre ses objectifs et Guerres des étoiles les fans apprécient l’attention portée aux détails. Maintenant, le personnage sera de retour dans sa propre série, Le livre de Boba Fett, qui a été annoncé pendant The Mandalorian finale de la saison 2. Les détails n’ont pas encore été révélés, mais Jon Favreau a révélé que la série est actuellement en production et qu’elle sortira en décembre 2021. Vous pouvez voir le brouillage de Grogu sur le plateau ci-dessus, grâce à Compte Twitter de Robert Rodriguez.

