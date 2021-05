L’anime Boku No Hero Academia parle d’Izuku Midoriya, un jeune enfant né dans un monde où les gens possèdent des super-pouvoirs également connus sous le nom de «bizarreries». L’histoire commence quand Izuku Midoriya, également connu sous le nom de «Deku», n’a pas de bizarreries ni de capacités surhumaines. Il idolâtre All Might qui est le héros le plus fort de tous et possède le plus fort Quirk «One for All». Les événements qui se produisent plus tard dans la vie du MC sont absolument époustouflants à regarder. Nous avons donc énuméré ici quelques raisons pour lesquelles vous devez regarder My Hero Academia!

Pourquoi vous devez regarder My Hero Academia!

La vie est difficile pour Deku d’être impuissant dans un monde plein de gens qui ont des bizarreries différentes et intéressantes, il a du mal à trouver sa propre place dans ce monde. Le jeune MC de la série continue ensuite à rencontrer son Idol All Might, qui découvre les scènes héroïques de Deku lorsqu’il tente de sauver son ami Katsuki Bakugo d’un méchant malgré son impuissance. Depuis ses débuts au printemps lors de la saison d’anime 2016, cet anime shonen appelé My Hero Academia a été à la hausse et a été très bien accueilli par les Otakus.

C’est là que l’histoire du protagoniste prend son tour, tout le monde rencontre le jeune Deku et lui transmet son pouvoir «One for All» en lui faisant manger une mèche de ses cheveux. Ouais, tu as bien entendu, Tout pourrait lui faire manger ses cheveux. Je veux dire que nous connaissons tous la formation où les protagonistes de Shonen atteignent une capacité surhumaine. Tout pourrait ensuite former Deku par lui-même et l’aider à atteindre son objectif de devenir un héros professionnel. Pourquoi avez-vous besoin de regarder My Hero Academia? , Voici quelques raisons.

Personnages différents et intéressants

Bien qu’il s’agisse d’une histoire sur Izuku Midoriya connue également sous le nom de Deku, cet anime shonen tourne autour des histoires de différents personnages. Vous pouvez dire que la série ne se concentre pas sur le développement d’un seul personnage. C’est l’un des points forts de MHA, des personnages comme Deku, Todoroki Shoto, Katsuki Bakugo, Hawks, Lida, Aizawa, Tokoyomi, Kirishima, etc. sont des personnages qui possèdent des bizarreries différentes et puissantes. Toutes les histoires de ces personnages sont insérées dans l’anime sans interrompre le flux de l’histoire.

Combats de haute qualité

La partie la plus importante d’un anime est les scènes de combat! Oui, les scènes de combat c’est ce qu’on appelle le service des fans. Pour les personnes qui lisent le Manga, les scènes de combat sont aussi importantes que l’intrigue. Les scènes de combat incroyables et les bandes sonores accrocheuses de MHA sont de haute qualité et vous permettent de rester sur le bord de votre siège. Vous pouvez vous gaver sur les 4 saisons sur Netflix.

Le combat où Deku a Eri attaché sur le dos et va Full Cowling à 100% contre Overhaul, c’est le plus grand combat de My Hero Academia. Et probablement l’un des plus grands combats de l’histoire de l’anime. Le thème One for All joue en arrière-plan tandis que Deku bat l’enfer de Overhaul et lance une attaque finale qui est similaire à l’attaque consécutive de coups de poing de Saitama. Quand Nighteye dit qu’il a vu l’avenir dans lequel Chisaki «Overhaul» s’échappe avec Eri et Deku est tué, cela montre que Deku n’est pas sans bizarrerie, il a le pouvoir de changer le destin.

Intrigue et histoire étonnantes

Le début de la série est l’histoire d’un fanboy aux cheveux verts qui trouve sa place et dans un monde rempli de personnes aux capacités surhumaines. Katsuki Bakugo est le vieil ami de Deku qui le harcèle chaque fois qu’il le voit comme s’il détestait juste son existence et qu’il était sans bizarrerie. Todoroki Shoto est un beau diable avec une bizarrerie de demi-glace demi-feu, qui doit également surmonter la haine de son père, le héros numéro deux Endeavour. Vous pouvez lire les chapitres restants de MHA Manga sur Viz Media ou Manga Plus.

L’intrigue principale est d’environ deux bizarreries comme Dieu, qui sont «Un pour tous» et «Tous pour un». One for All est possédé par Heroes au fil des ans, tandis que ce dernier appartient au leader de League of Villains. My Hero Academia a tout ce dont vous avez besoin dans un bon anime, si vous voulez vous gaver sur un Shonen Anime, ce sera celui-là.

