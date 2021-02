Vidéo: Trouver enfin un ami pour jouer We Were Here Together sur PS4

Preuve enregistrée que c’est arrivé.

Aujourd’hui marque la sortie de We Were Here Together sur PlayStation 4. Le troisième jeu de la série, c’est un jeu de réflexion à la première personne dans lequel vous et un copain devez surmonter des énigmes délicates pour répondre à un appel de détresse. Le hic, c’est que vous ne pouvez communiquer que via des talkies-walkies à un canal.

Vous vous souvenez peut-être de notre éditeur associé Stephen Tailby qui a essayé et échoué de jouer son prédécesseur, We Were Here. Eh bien, bonne nouvelle: il a pu jouer We Were Here Together avec le producteur vidéo Liam Richardson. Vous pouvez regarder la paire passer un bon moment dans la vidéo ci-dessus. Jusqu’où iront-ils? Vont-ils se frayer un chemin à travers des énigmes ou se ridiculiser complètement? Vous devrez regarder pour le savoir.

