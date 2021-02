« El Internado: Las Cumbres »: ce qui s’est passé à la fin et ce que cela signifie pour la saison 2

ATTENTION, ALERTE SPOILER. « Le pensionnat: Las Cumbres», Une série espagnole sur Amazon Prime Video, se déroule dans une école située à côté d’un ancien monastère, situé dans un endroit inaccessible entre les montagnes, complètement isolé du monde. Les étudiants sont des jeunes rebelles et problématiques qui vivront sous la discipline stricte et sévère imposée par le centre qui les prépare à leur réinsertion dans la société.

Mais les étudiants qui tentent de s’échapper doivent non seulement surmonter la stricte sécurité de l’établissement, ils doivent également quitter la forêt environnante, qui abrite des légendes anciennes et des menaces qui restent en vigueur.

« Le pensionnat: Las Cumbres»Commence par la disparition de Manuel après une tentative d’évasion ratée. Aunque las autoridades indican que logró escapar Amia insiste en que un hombre con túnica y mascara en forma de pájaro se lo llevó, así que junto a Paul y otros amigos empiezan a investigar y descubren al Nido de Cuervos, un antigua secta que habitaba en el Forêt.

Les choses empirent quand Alba, la fille d’un des employés de l’école, est retrouvée pendue dans un arbre; Inés commence à avoir d’étranges visions, Paul et Amaia emmènent Paz et Eric voir un tableau mystérieux avec des hommes-corbeaux, mais à la place, ils trouvent quelque chose dans un pot plein d’yeux.

Paul, Adele, Manuel et Amaia planifient leur évasion dans le premier épisode de « El Internado: Las Cumbres » (Photo: Amazon Prime Video).

QUE SE PASSE-T-IL À LA FIN DU «STAGE: LES SOMMETS»?

Alors qu’Elías a un grand sentiment de culpabilité après sa rencontre avec Elvira, Amaia découvre que quelque chose de surnaturel l’unit à Inés, les deux ont des visions des filles sacrifiées. Grâce à un indice que Paul trouve dans sa cellule, Amaia et les autres parviennent à trouver le Raven’s Nest.

Vers la fin, le lien entre León et Inés est révélé, qui étaient ensemble jusqu’à ce que la jeune femme subisse un accident et perde la mémoire. En outre, il est démontré qu’après avoir été kidnappé par l’homme masqué, Manuel est apparu dans une salle blanche, où il a été contraint d’écrire la carte postale pour sa famille, s’est coupé les poignets et a tenté de s’échapper à plusieurs reprises. Quand il parvient enfin à sortir de cet étrange endroit caché sur le sol de la forêt, quelqu’un lui a tiré une fléchette tranquillisante.

Elías pense avoir découvert ce qui se cache derrière les symptômes d’Eric et d’autres étudiants du centre et qui sont les coupables. Cependant, avant de pouvoir rassembler toutes les preuves, il a une dispute avec Mara, la directrice de l’institut, qui le pousse du haut du clocher. La mort d’Elías déchaîne la colère des étudiants, qui provoquent une émeute au pensionnat.

En raison de son bon comportement, Adele est autorisée à se rendre à Paris pour le mariage de son oncle, cependant, lorsqu’elle est dans le bus en direction de l’aéroport, elle regrette et décide de revenir avec son frère Paul, mais se perd dans la forêt, où un un homme de la Ravens Lodge la trouve.

Dans le dernier chapitre de « Le pensionnat: Las Cumbres», Inés joue du piano et une trappe sous la cheminée s’ouvre et Paul, Amia, Paz et Eric se rendent à El Nido del Cuervo. Lorsqu’ils arrivent dans la forêt, le directeur les rattrape et les ramène à l’école.

En chemin, ils rencontrent Adele, qui dit que Manuel l’a aidée à s’échapper. En outre, il dit avoir vu Rita, qui semble suspendue dans un arbre.

Inés et Amaia ont les mêmes visions étranges, pourquoi? (Photo: Amazon Prime Video).

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 2 DU «STAGE: LES SOMMETS»?

Les mystères qu’il cache « Le pensionnat: Las Cumbres«N’ont pas encore été révélés, du moins pas tous ni les plus importants. C’est pourquoi la série espagnole de Vidéo Amazon Prime aura une deuxième saison, comme l’a confirmé FormulaTV.

Pour l’instant, on sait que l’équipe de production a déjà commencé le casting pour trouver les nouveaux personnages.

Les nouveaux chapitres de la série devront répondre à des questions telles que Qu’est-ce que le Raven Lodge? À qui appartiennent-ils et que recherchent-ils? Quel est le lien avec l’internat? La mort d’Elie restera-t-elle impunie? Qui est vraiment Inés et pourquoi Darío dit-il qu’elle est sa fille si elle est morte? Où est Manuel? Qui est l’homme que la police a trouvé mort? Pourquoi Amaia et Inés ont-elles ces visions?