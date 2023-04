Quelles premières sur Netflix, Prime Video, HBO Max et plus du 1er au 7 mai

Avril se termine et l’arrivée d’un nouveau mois sera l’excuse parfaite pour plateformes de streaming ajouter du nouveau contenu à leurs catalogues. De cette façon, de 1er au 7 mailes services d’abonnement lanceront des séries et des films comme Outlander, planificateurs et Star Wars : Visions. Passez en revue ci-dessous ce qui arrivera à Netflix, Prime Video, HBO Max, Star+ et Disney+ pour ne rien rater.

+ Premières sur Netflix cette semaine

– Outlander (Saison 6) | Série

Date de sortie: 2 mai

Parcelle: Claire et Jamie veulent protéger leurs proches d’une famille mystérieuse et des tensions politiques croissantes qui changent la vie sur Fraser’s Ridge.

– Reine Charlotte : Une histoire de Bridgerton | Série

Date de sortie: 4 mai

Parcelle: L’union de la jeune reine Charlotte et du roi George d’Angleterre apporte amour et changements dans la haute société dans cette préquelle de l’univers Bridgerton.

+ Premières sur Prime Video cette semaine

-Halloween tue | Film

Date de sortie: 4 mai

Parcelle: Quelques minutes après que Laurie Strode, sa fille Karen et sa petite-fille Allyson aient quitté le monstrueux Michael Myers enfermé dans une cage et brûlant vif dans le sous-sol de Laurie, cette dernière est transportée d’urgence à l’hôpital avec des blessures extrêmement graves, convaincue qu’elle a enfin tué cet horrible monstre. . Mais au moment où Michael parvient à se libérer du piège de Laurie, il remet en marche son bain de sang habituel. Malgré la douleur causée par ses blessures, Laurie se prépare à continuer à se défendre et, ce faisant, amène toute la ville de Haddonfield à se soulever contre la créature démoniaque.

– Même la maman de la fête des mères ! | Film

Date de sortie: le 5 mai

Parcelle: Lidia et Manuel viennent de se marier. Maintenant, les deux familles se réunissent pour célébrer la fête des mères. Esmeralda et Rosa, les mamans, vont devoir se soutenir pour avancer dans cette journée qui semble se retourner contre elles. Jusqu’à la mère! À partir de la fête des mères, premières le 5 mai, uniquement sur Prime.

+ Premières sur HBO Max cette semaine

– Les plombiers de la Maison Blanche | Série

Date de sortie: 1 mai

Parcelle: Il raconte l’histoire vraie de la façon dont les propres spoilers politiques de Nixon et les cerveaux du Watergate, E. Howard Hunt et G. Gordon Liddy, ont accidentellement renversé la présidence qu’ils essayaient de protéger.

– Licorne : Guerriers Éternels | Série

Date de sortie: le 5 mai

Parcelle: Suivez une équipe d’anciens héros qui protègent le monde d’une force sinistre. Tout au long de l’histoire, les licornes ont symbolisé les vertueux, semblant assurer que la bonté règne en maître. Lorsque le réveil de nos héros arrive trop tôt, ils se retrouvent dans des corps d’adolescents. Endommagés en conséquence, leurs souvenirs de qui ils sont et de l’histoire de la licorne à travers les siècles ont été perdus, certaines de leurs capacités magiques étant affaiblies et fragmentées. Non seulement ils doivent protéger le monde contre les ténèbres régnantes, mais ils doivent le faire tout en naviguant dans les rires et l’humour inattendus qui accompagnent l’angoisse et les émotions des adolescents.

+ Premières sur Star+ cette semaine

-Une petite lumière | Série

Date de sortie: 2 mai

Parcelle: Il raconte l’histoire de Miep Gies, une jeune femme insouciante qui vivait à une époque où l’entêtement pouvait la tuer. Quand Otto Frank lui a demandé de l’aide pour cacher sa famille aux nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, Miep a accepté sans hésitation, et pendant les deux années suivantes, elle et son brave et dévoué mari Jan, ainsi que plusieurs autres héros sans cape, se sont occupés de les familles Frank, van Pels et Pfeffer qui vivaient cachées dans une annexe secrète de leur maison.

-Planificateurs | Série

Date de sortie: le 5 mai

Synopsis : Suivez l’histoire de Malena Carregal, une femme qui, après son récent divorce avec Marcos Gutiérrez, quitte son emploi dans l’agence renommée de son ex-mari pour l’organisation d’événements d’entreprise. Grâce aux encouragements de Cali, une amie énergique du passé qui revient dans sa vie, elle se lance dans une nouvelle voie professionnelle, réalisant le projet dont elle a toujours rêvé : créer sa propre agence pour organiser des événements sociaux. Avec Cali comme partenaire et l’ajout d’un assainisseur d’air renommé à l’équipe, Malena utilisera toutes ses connaissances et son expertise pour monter son agence, la faire décoller et faire face à tous les défis et conflits qui surgissent lorsqu’il s’agit d’organiser une fête inoubliable.

+ Premières sur Disney+ cette semaine

– Ed Sheeran : La somme de tout | docu-séries

Date de sortie: 3 mai

Synopsis : Pour la première fois, la superstar mondiale ouvre ses portes pour révéler sa vie privée honnêtement et en profondeur alors qu’elle explore les thèmes universels qui inspirent sa musique. La série suit Ed Sheeran après avoir appris des nouvelles qui changent sa vie, alors que l’artiste révèle ses luttes et ses triomphes au cours de la période la plus difficile de sa vie. Combinant des images d’archives inédites, des actualités, des entretiens authentiques avec sa femme et ses proches et des performances intimes sur les lieux de tournage, les docuseries élargissent l’objectif pour montrer ce que Sheeran pense du monde, de lui-même et de sa musique. à présenter les succès que ses partisans ont connus il y a dix ans.

– Star Wars : les aventures des jeunes Jedi | Série

Date de sortie: 4 mai

Parcelle: Se déroulant à l’époque de la Haute République, la série animée suit un groupe de jeunes Jedi alors qu’ils étudient les voies de la Force, explorent la Galaxie, aident les citoyens et les créatures dans l’adversité et acquièrent des compétences précieuses nécessaires pour devenir un Jedi.

– Star Wars : Visions (Saison 2) | Série

Date de sortie: 4 mai

Parcelle: S’appuyant sur le succès de la série nominée aux Emmy Awards Star Wars: Visions, la nouvelle saison continuera de repousser les limites de la narration de Star Wars, avec neuf nouveaux courts métrages réalisés par neuf studios du monde entier. À travers les styles d’animation les plus captivants de divers pays et cultures, le deuxième volume offre une nouvelle perspective dynamique sur Star Wars.

– Disney entrelacés en direct ! | Spécial

Date de sortie: le 5 mai

Parcelle: Disney entrelacés en direct ! est l’enregistrement de l’émission en direct de la première saison de Disney Entrelazados, qui s’est déroulée au Teatro Gran Rex de Buenos Aires le 9 juillet 2021. Avec la participation de Carolina Domenech, José Jiménez Zapiola « El Purre », Kevsho et bien d’autres du casting, le spectacle invite le public à profiter de leurs chansons préférées de la série.

