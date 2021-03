Valheim – Des ruches et votre propre miellerie: voici comment fabriquer du miel – Guide (solution)

Dans le jeu de survie indépendant Valheim est aliments un élément important dans la lutte quotidienne pour la survie. Bien que vous puissiez dans le titre de Studio Iron Gate ne meurs pas de faim, pour cela tu as besoin des sources de force pour plus d’endurance et de santé et un régénération accrue ces deux compétences. De plus, des recettes encore meilleures peuvent être créées à partir de certaines matières premières qui ont beaucoup plus d’effet.

L’un des aliments les plus importants que vous pouvez trouver dans la nature de « Valheim » est chéri. Le plat sucré-collant est déjà cru 5 hp / tick encore, oui transformé en hydromel et fermenté plus tard, le miel devient un véritable remède miracle. Il n’y a qu’un seul problème: comment obtenir du miel et comment le fabriquer vous-même? Nous répondons à ces questions pour vous dans ce bref article Guider.

Valheim: Comment trouver du miel – Guide (solution)

Contrairement à Baie et Champignons vous ne pouvez pas simplement ramasser du miel sur le sol et cette nourriture n’apparaît pas aussi souvent à «Valheim» que vous cerf ou Sanglier vient à travers le chemin. La seule façon de trouver du miel dans la nature est de demander maisons en ruine abandonnées représente ça dans les prairies et dans la forêt alluviale peut être trouvé. Il est donc toujours conseillé d’examiner de telles ruines.

Si vous voyez les restes d’une vieille maison en bois, assurez-vous de faire une visite. Ici, vous trouverez non seulement une boîte avec du matériel utile de temps en temps, mais aussi une Ruche. Mais fais attention. Les abeilles défendent leur territoire et attaquent en conséquence quiconque s’approche de leur maison. Donc, le moyen le plus simple d’obtenir le miel sucré est de faire le nid avec un arc et une flèche abattre.

Alternativement, les ruches basses peuvent être écrasées avec une arme de mêlée ou vous pouvez en construire une à proximité Table de travail et démolissez simplement la ruine, y compris la ruche. Cela vous donnera non seulement du miel, mais aussi un reine des abeilles. Ramassez la reine du sol et vous recevrez automatiquement cela Recette pour le vôtre Rucheque vous pouvez construire dans votre camp.

© Studio Iron Gate

Valheim: construire une ruche et fabriquer du miel – guide (solution)

Une fois que vous avez trouvé une reine des abeilles à Valheim et, au mieux, compris l’importance de la recherche de nouvelles ruches, vous pouvez retourner dans votre camp et commencer à fabriquer les vôtres. Ferme d’abeilles à construire. Tout ce dont vous avez besoin est la dite reine, un peu d’espace dans la base et Bois 10x. La première pierre de votre ferme de miel est prête.

Les abeilles en votre possession commenceront désormais automatiquement à fabriquer du miel pour vous, que vous pourrez cultiver à intervalles réguliers. Cela prend un peu de temps, mais si vous passez de temps en temps et érigez plusieurs étages, vous devriez bientôt obtenir le vôtre Besoins en miel peut couvrir sans problèmes. Gardez à l’esprit que les abeilles sont capables d’attirer les monstres à proximité, alors assurez-vous d’en construire un clôture de protection à propos de votre ferme de miel.

Vous devriez également être entre les ruches individuelles laisser un peu d’espaceparce qu’ils sont trop proches Les abeilles sont bouleversées. Vous le reconnaîtrez lorsque vous laisserez votre curseur reposer sur la ruche à examiner. Si l’état d’esprit de vos petits assistants est négatif, détachez à nouveau la construction et placez-la dans un endroit différent, avec un peu plus de distance. Vous pouvez maintenant utiliser le miel que vous avez gagné Faire de l’hydromel ou à le manger cru pour une ration santé élevée.